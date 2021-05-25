«Самолетный кейс Лукашенко»: эксперты о плюсах и минусах ситуации для Украины

Беларусь снова оказалась в центре всеобщего внимания из-за произошедшего с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Многие европейские страны — и Украина в их числе — отказались от перелетов в (и через) Беларусь из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair.



Лукашенко потребовал посадки пассажирского самолета. Фото: Ридус

"Комментарии" попросили экспертов оценить данную ситуацию с точки зрения выгоды (или просчетов) для Украины. Специалисты объяснили, что может принести нашей стране "самолетный кейс Лукашенко".

Власти Беларуси могли специально добиваться подобного исхода

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, Украина с легкостью может извлечь из ситуации выгоду для себя.

"В данной ситуации с авиасообщениям Беларусь безусловно будет нести экономические убытки, — говорит эксперт. — Также это сулит существенным ухудшением инвестиционной привлекательности и, по, сути, политической изоляцией. Кстати, Германия, к примеру, уже инициирует расширение санкций против РБ".

При этом Дмитрий Воронков предполагает, что и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, и Кремль были готовы к подобному сценарию, а, возможно, даже и добивались подобного исхода.

"Не исключено, что Лукашенко намеренно ведет некоторую провокационную политику, дабы исключить в глазах белорусов евроинтеграционный вектор как альтернативную Союзному государству с РФ внешнюю политику. Лукашенко режиссирует враждебное настроение запада, чтобы убедить свой народ в дружественности России, и его сегодняшняя тактика является отличным электоральным оправданием", — объясняет эксперт.

Также политолог подчеркивает, что ответные действия Украины не просто адекватны, но и содержат элементы перехваченной инициативы.

"Во-первых, закрытие авиасообщения через Беларусь демонстрирует единство политических взглядов с Европой (имиджевый плюс нам), — говорит Воронков. — Во-вторых, Украина быстро сориентировалась и предложила иностранным партнерам использовать ее воздушное пространство вместо закрытого белорусского, перестроив авиационные маршруты".

Таким образом, говорит эксперт, Украина переключила внимание с Беларуси на себя — как интересное с позиции "воздушного" инвестирования государство. Плюс, разумеется, альтернативное белорусскому маршруту.

"Кроме того, группа украинских нардепов подала законопроект, которым предлагается обратиться к миру с предложением признать Лукашенко международной угрозой. Это очень амбициозно, конечно, но это также инициативность, которая в мировой политике всегда приветствуется и создает впечатление субъектности Украины на мировой арене", — утверждает Дмитрий Воронков.

В целом, считает он, Украина весьма достойно отреагировала на события в Минске.

Реакция Украины увеличит количество угроз национальной безопасности

Не настолько оптимистичными прогнозами поделился эксперт Вадим Трюхан, анализируя ситуацию в Беларуси. По его словам, чем больше он размышляет над решением официального Киева остановить авиасообщение с РБ, тем меньше оно ему нравится. Как объясняет Трюхан, на это есть сразу несколько причин.

"Первое. В экономическом плане проиграем. Ведь убытки наших аэропортов (шести, кстати!) никто не покроет и за счет других направлений их не компенсируешь. А это миллионы!", — утверждает эксперт.

Второй причиной Вадим Трюхан называет увеличение затрат на полеты для обычных украинцев. По словам эксперта, стоимость авиабилетов в те страны, куда раньше летали через Минск (около 50 направлений), значительно вырастут. Все потому, что "Белавиа" — весьма дешевая авиакомпания с пристойным сервисом.

"Третье. Угрозы национальной безопасности не только не уменьшатся, но и даже вырастут. Ведь Лукашенко имеет теперь еще одну "обиду" и еще один повод лечь под Путина уже полностью по "украинскому вопросу". А, значит, угроза вторжения с белорусского направления выросла в разы", — убежден Трюхан.

При этом, говорит эксперт, белорусы и дальше поставляют на украинский рынок длиннющую номенклатуру продукции — от нефтепродуктов до колбасы и молочки, а их спецы, в т.ч. с дипломатическим иммунитетом, полным ходом работают в интересах России.

"Таким образом возникает один небольшой вопрос к Владимиру Зеленскому. Зачем такая спешка? Кто подгонял? Ведь даже Вашингтон никаких резких шагов не сделал. Может, наконец стоит научиться сначала проанализировать ситуацию, рассмотреть разные варианты и последствия их внедрения, а потом уже принимать решение? А то получается, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Обидно за таким "кризисным", а на деле сомнительным менеджментом наблюдать" , — резюмирует эксперт.

При этом Трюхан подчеркивает, что Лукашенко не поддерживает и не считает его президентом. По мнению эксперта, за провернутую операцию под названием "Как удержать власть, проиграв выборы", что стоила жизни десяткам мирных людей, место этого политика — в суде.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какое промежуточное наказание ждет на девушку задержанного белорусскими спецслужбами Романа Протасевича.

Также на портале вы можете узнать о реакции Беларуси на отказ Украины сотрудничать в плане авиаполетов и перевозок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!