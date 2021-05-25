«Самолетный кейс Лукашенко»: эксперты о плюсах и минусах ситуации для Украины

BTC/USD
38083.54
ETH/USD
2606.87
LTC/USD
176.36
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Беларусь снова оказалась
в центре всеобщего внимания из-за произошедшего с оппозиционным журналистом
Романом Протасевичем. Многие европейские страны — и Украина в их числе —
отказались от перелетов в (и через) Беларусь из-за принудительной посадки
пассажирского самолета Ryanair.
Лукашенко потребовал посадки пассажирского самолета. Фото: Ридус
"Комментарии"
попросили экспертов оценить данную ситуацию с точки зрения выгоды (или
просчетов) для Украины. Специалисты объяснили, что может принести нашей стране "самолетный
кейс Лукашенко".
По
мнению политолога Дмитрия Воронкова, Украина с легкостью может извлечь из
ситуации выгоду для себя.
При этом Дмитрий
Воронков предполагает, что и самопровозглашенный президент Беларуси Александр
Лукашенко, и Кремль были готовы к подобному сценарию, а, возможно, даже и добивались
подобного исхода.
Также политолог
подчеркивает, что ответные действия Украины не просто адекватны, но и содержат
элементы перехваченной инициативы.
Таким образом, говорит
эксперт, Украина переключила внимание с Беларуси на себя — как интересное с
позиции "воздушного" инвестирования государство. Плюс, разумеется, альтернативное
белорусскому маршруту.
В целом, считает
он, Украина весьма достойно отреагировала на события в Минске.
Не настолько
оптимистичными прогнозами поделился эксперт Вадим Трюхан, анализируя ситуацию в
Беларуси. По его словам, чем больше он размышляет над решением официального
Киева остановить авиасообщение с РБ, тем меньше оно ему нравится. Как объясняет
Трюхан, на это есть сразу несколько причин.
Второй причиной
Вадим Трюхан называет увеличение затрат на полеты для обычных украинцев. По
словам эксперта, стоимость авиабилетов в те страны, куда раньше летали через
Минск (около 50 направлений), значительно вырастут. Все потому, что "Белавиа" —
весьма дешевая авиакомпания с пристойным сервисом.
При этом, говорит
эксперт, белорусы и дальше поставляют на украинский рынок длиннющую номенклатуру
продукции — от нефтепродуктов до колбасы и молочки, а их спецы, в т.ч. с
дипломатическим иммунитетом, полным ходом работают в интересах России.
При этом Трюхан
подчеркивает, что Лукашенко не поддерживает и не считает его президентом. По
мнению эксперта, за провернутую операцию под названием "Как удержать власть,
проиграв выборы", что стоила жизни десяткам мирных людей, место этого политика —
в суде.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какое промежуточное наказание ждет на девушку задержанного белорусскими спецслужбами Романа Протасевича.
Также на портале
вы можете узнать о реакции Беларуси на отказ Украины сотрудничать в плане авиаполетов и перевозок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости