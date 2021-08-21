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Главная Новости Политика внешняя политика В Украину начали прибывать делегации стран-участников "Крымской платформы"
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В Украину начали прибывать делегации стран-участников "Крымской платформы"

Первой в Украину добралась делегация Грузии

сегодня, 18:25
Автор:

Корж Антон

В Украину прибывают первые участники учредительного саммита деоккупационной инициативы украинского правительства — "Крымской платформы". 21 августа самой первой прибыла делегация Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который встречал грузинских участников в аэропорту.

В Украину начали прибывать делегации стран-участников "Крымской платформы"

Денис Шмыгаль встречает гостей Крымской платформы. Фото: Telegram

"Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров”, — написал он.

Грузинская делегация будет принимать участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Кроме того, по словам Шмыгаля, делегаты посетят Львов и Киев, а также обсудят с украинским правительством ряд вопросов экономического, безопасностного, энергетического и туристического характера.

Напомним, что учредительный саммит "Крымской платформы" пройдет в Киеве накануне Дня Независимости Украины. Участие в саммите подтвердили несколько десятков стран, также прибудут представители от Европейского союза и НАТО. О том, оправдает ли саммит ожидания — в публикации портала "Комментарии".

До этого эксперты рассказали о том, поможет ли саммит деоккупировать Крым, а также получится ли у Украины вернуть свои территории, или инициатива ударит в пустоту.

Также посещение саммита Крымской платформы — политический риск для большинства участников. Россия предпринимала и продолжает предпринимать отчаянные попытки сорвать саммит и дискредитировать украинскую инициативу по деоккупации Крыма, который Москва присвоила в 2014 году.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/1391
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