Как Россия пытается сорвать саммит «Крымская платформа»

Россия пытается всячески подорвать значимость проведения саммита "Крымская платформа", и отговорить другие страны участвовать в нем. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

Саммит "Крымская платформа". Фото из открытых источников

По его словам, Крымская платформа является важным политическим оружием Украины для защиты территориальной целостности.

Кулеба также напомнил, что несмотря на старания РФ, уже многие страны согласились участвовать в саммите, и их будет еще больше.

Министр добавил, что среди стран, которые поддерживают Крымскую платформу, — Турция. Он отметил, что в вопросе Крыма нет ближе друзей, чем Украина и Турция.

"Не думаю, что есть ближе друзья по Крыму, чем Украина и Турция. Мы те нации, которые беспокоятся об этой территории, о людях, которые исторически ее населяют — о крымских татарах, об их культуре и возрождении нации", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее министр иностранных дел заявлял, что благодаря саммиту "Крымская платформа" вопрос Крыма вновь станет главным в международной повестке дня.

Напомним, саммит "Крымская платформа" должен состояться 23 августа в Киеве, накануне Дня независимости Украины. В МИД пока не разглашают имена лидеров стран, участвующих в нем.

Как писало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымская платформа объединит мир, чтобы вернуть Украине украинское. Глава государства отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова.

Также сайт сообщал о том, что Совет Европы продлил санкции против России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать еще минимум год — до 23 июня 2022 года.

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