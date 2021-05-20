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Главная Новости Политика президент "Крымская платформа": чем рискуют международные партнеры Украины
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"Крымская платформа": чем рискуют международные партнеры Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о целях Украины и рисках для стран, которые пойдут против политики Кремля

сегодня, 17:07
Автор:

Наталья Некрасова

Посещение саммита "Крымской платформы" является крупным политическим риском для всех стран, представители которых приедут на это мероприятие в Украину, из-за дальнейшего осложнения отношений с Россией. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Крымская платформа": чем рискуют международные партнеры Украины

Владимир Зеленский. Фото: ОП

По его словам, на саммите "Крымская платформа", который запланирован на август этого года, рассмотрят пути по деоккупации Крыма.

Президент также анонсировал открытие постоянного офиса "Крымской платформы". В учреждении будут работать специалисты по гуманитарному праву, экономисты и юристы.

"Россия действительно очень трудно реагирует и воспринимает "Крымскую платформу". Однако для нас очень важно, чтобы в конце семи лет войны и незаконной аннексии украинского полуострова, наконец, появилось хоть что-то. Я рад, что сегодня это — не "что-то", а действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма", — сказал Зеленский.

Открытие офиса "Крымской платформы" он считает серьезным шагом вперед. Работники учреждения будут заниматься гуманитарными вопросами, в частности — освобождением пленных и задержанных украинцев на территории оккупированного Крыма и в РФ.

До саммита президент Украины планирует подписать несколько важных законов по Крыму, в частности — для крымских татар.

Об участии иностранных государств в саммите "Крымской платформы" Зеленский сообщил, что подробная информация будет известна на презентации программы празднования 30-летия Независимости Украины. Праздновать годовщину украинцы будут три дня.

После пресс-конференции главы государства портал "Комментарии" поинтересовался мнением экспертов об итогах двух лет президентства Зеленского.


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