"Крымская платформа": чем рискуют международные партнеры Украины

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Наталья Некрасова
Посещение саммита "Крымской платформы" является крупным политическим риском для всех стран, представители которых приедут на это мероприятие в Украину, из-за дальнейшего осложнения отношений с Россией. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: ОП
По его словам, на саммите "Крымская платформа", который запланирован на август этого года, рассмотрят пути по деоккупации Крыма.
Президент также анонсировал открытие постоянного офиса "Крымской платформы". В учреждении будут работать специалисты по гуманитарному праву, экономисты и юристы.
Открытие офиса "Крымской платформы" он считает серьезным шагом вперед. Работники учреждения будут заниматься гуманитарными вопросами, в частности — освобождением пленных и задержанных украинцев на территории оккупированного Крыма и в РФ.
До саммита президент Украины планирует подписать несколько важных законов по Крыму, в частности — для крымских татар.
Об участии иностранных государств в саммите "Крымской платформы" Зеленский сообщил, что подробная информация будет известна на презентации программы празднования 30-летия Независимости Украины. Праздновать годовщину украинцы будут три дня.
После пресс-конференции главы государства портал "Комментарии" поинтересовался мнением экспертов об итогах двух лет президентства Зеленского.
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