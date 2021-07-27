Саммит "Крымская платформа": удастся ли Украине вернуть украинское

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря весной о "Крымской платформе", подчеркнул, что она объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское.



Крымская платформа - Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Однако с объединением мира пока, к сожалению, не складывается. Презентация платформы запланирована на 23 августа, но пока по сути мероприятия и составу участников – больше вопросов, чем ответов. Зато известно, что Россия , которая, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пытается всячески подорвать значимость проведения саммита "Крымская платформа" и отговорить другие страны участвовать в нем, на 27 июля запланировала провести в Севастополе мероприятие "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины". Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский.

Позволю себе напомнить одну цитату из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова:

"— Строгий секрет. Государственная тайна. Остап показал рукой на Воробьянинова. — Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли…".

Давайте вспомним, как начинался процесс создания "Крымской платформы". Власть объявила о процессе и идее. Идее провести саммит с названием "Крымская платформа". А вот потом начались секреты, обусловленные властью как необходимость (ведь враги противодействуют); расплывчатость в формулировании целей и тому подобное. У Ильфа и Петрова такой момент звучал следующим образом: "С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?".

На этом моменте, думаю, допустимо обобщить ситуацию. Думаю, что в целом ситуация с проведением "Крымской платформы" выглядит следующим образом. Руководство государств, наших западных партнеров, руководители представительств этих государств искренне поддерживают территориальную целостность Украины. Но они не могут понять, с какой целью их приглашают на инициированное мероприятие.

Еще цитата из "Двенадцати стульев":

"— Вы в каком полку служили? Чарушников запыхтел. — Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. — Вы дворянин? — Да. Был. — Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил?.. Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации".

За месяц до проведения инициированного мероприятия неизвестно, по сути, ничего. Состав участников; структура мероприятия, то есть, из чего будет состоять "Крымская платформа"; цели проведения мероприятия и тому подобное. Некоторое время назад мне пришлось в одном из эфиров отвечать на подобные вопросы. Тогда я сослался на одно интервью для телеканала ДОМ заместителя министра министерства иностранных дел Украины, в котором было сказано, что целью проведения "Крымской платформы" есть деоккупация Крымского полуострова.

То есть, цель саммита "Крымская платформа" – создание нового антироссийского военного союза для деоккупации Крымского полуострова? Есть очень большие и обоснованные сомнения, что государства-члены НАТО войдут в еще один военный союз. Как минимум. Выходит, что объявленная цель – деоккупация Крыма – не является целью. Это если мягко высказаться. Какая же цель на самом деле?

"Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем". (И.Ильф, Е.Петров)

Оккупанты действительно анонсировали мероприятие "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины"". Ее начало объявлено на 27 июля. А целью проведения оккупанты объявили "развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь в отношении прошлого, настоящего и будущего российского Крыма". Ведь, по мнению оккупантов, в Украину приглашены на саммит "Крымская платформа" "недруги России".

Подобная реакция Кремля на вопросы, связанные с оккупированной территорией Крыма вполне ожидаема. Россия фактически вновь живет за "железным занавесом" в окружении врагов. А кремлевское руководство неоднократно заявляло, что вопрос Крыма закрыт и обсуждению не подлежит. Соответственно, любое мероприятие, связанное с оккупированной территорией Крыма, они пытаются пояснять как "посягательство на территориальную целостность РФ".

На протяжении семи с лишним лет оккупации неоднократно приходилось пояснять представителям украинской власти, что необходимо последовательно создавать условия для будущей деоккупации Крыма. В том числе, условий, при которых руководство Кремля будет вынуждено садиться за стол переговоров по судьбе Крыма. Это основная цель экономической войны против России, частью которой являются санкции.

Но, увы, экономической войны против государства-агрессора руководство Украины не вело и не ведет. То есть не занимается созданием условий, при которых оккупант будет вынужден говорить о судьбе Крыма. Не создаются условия будущей деоккупации. А значит, продолжают создаваться ложные реальности в крымском вопросе. И примеров этих ложных реальностей можно уже приводить много. Ведь война и оккупация идет восьмой год.

"Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом". (И.Ильф; Е.Петров "Двенадцать стульев", часть 1, глава 16 "Союз меча и орала").

Очень хочется ошибаться и в августе увидеть блестяще проведенный саммит "Крымская платформа" с замечательными для восстановления территориальной целостности Украины результатами. Вот только, к сожалению, оснований для подобного оптимизма нет.

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