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В Украине заявили о создании в мире "оси зла": кто в нее входит

Экс-советник главы Офиса президента использовал термин из речи Джорджа Буша для описания международной обстановки

13 октября 2023, 23:08
Автор:
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Константин Куликов
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В мире на данный момент сложилась и оформилась "ось зла" – это государства Иран, Сирия, Северная Корея, РФ, а также "за ними где-то маячит Китай". Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщают "Комментарии".

В Украине заявили о создании в мире "оси зла": кто в нее входит

Агитационный плакат в оккупированном Мелитополе

"Они обмениваются между собой разведданными, боеприпасами и технологиями. Они ведут слаженную работу, бросая коллективный вызов всему демократическому миру. Иранские дроны бьют по Украине, РФ перестроила свою спутниковую группировку под наблюдение над территорией Ближнего востока, которая вероятно будет помогать их союзнику – Ирану", — заявляет Алексей Арестович.


Говоря о возможности нападения проиранской группировки Хезболла на Израиль с севера, популярный блоггер отмечает, что это будет зависеть от решения Ирана. Якобы сами боевики не горят желанием идти в бой, да и сам Иран тщательно взвешивает все риски.

- Но если Иран прикажет – наступление будет, — говорит Арестович. - Поступит ли приказ – вопрос остаётся открытым, но демократический мир в лице США показывает своей поддержкой, что лучше Ирану воздержаться от такого шага.

Напомним, что впервые термин термин "ось зла" был использован президентом США Джорджем Бушем в ежегодном обращении к Конгрессу 29 января 2002 года для описания режимов, спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам. В своей речи в качестве таких государств Буш упомянул Ирак, Иран и КНДР.

Тем временем, Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней". Ранее президент Турции провел переговоры с Путиным и возложил ответственность за конфликт на Израиль.

Министр обороны Израиля рассказал подробности зверств ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант напомнил о зверствах ХАМАС, когда журналисты поставили под сомнение ультиматум ЦАХАЛ жителям сектора Газа.

А Катар пригрозил лишить мир газа: причина




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