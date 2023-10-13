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Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней"

Ранее президент Турции провел переговоры с Путиным и возложил ответственность за конфликт на Израиль

сегодня, 20:22
Автор:
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Константин Куликов
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Принуждение населения Газы к миграции в течение 24 часов неприемлемо, заявил президент Турции Эрдоган. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Al Jazeera.

Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней"

Эрдоган

Ранее Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, заявил о своем намерении провести наземную операцию в Газе, чтобы уничтожить террористов, убивавших его граждан. Чтобы избежать жертв среди мирного населения Газы, ЦАХАЛ выдвинул ультиматум мирному населению севера сектора Газа — уйти на юг. Речь идет о перемещении около миллиона человек.


"Любая война, которая зависит от отключения воды, электричества и блокирования дорог, а также разрушения инфраструктуры, школ, называется бойней, — заявил Эрдоган.

Президент Турции также напомнил, как Энтони Блинкен во время своего вчерашнего визита в Израиль напомнил, что и он сам является евреем.

"Госсекретарь США проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности", — заявил Эрдоган, который причиной атаки на Израиль, как и Путин, назвал отказ в создании государства Палестина.

- Мы ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и срочно прекратит свои беспощадные действия против гражданского населения в секторе Газа, — заявил президент Турции.

Напомним, что только за день, 7 октября, боевики ХАМАС целенаправленно убили 1200 израильтян.

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сегодня, 21:17

Фашистські головорізи на танках і літаках. Україна зараз бореться з такою самою ситуацією, як палестинські патріоти. Проти них і зброя і брехня Геббельса. Тому і треба боротись за багатополярний світ. Не можна, щоб фашисти, розкрадачі, хабарники і брехуни мали монополію. Світ, в якому різні думки і погляди будуть врівноважувати одна одну, стане безпечніше.


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