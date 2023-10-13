Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней"

Принуждение населения Газы к миграции в течение 24 часов неприемлемо, заявил президент Турции Эрдоган. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Al Jazeera.

Эрдоган

Ранее Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, заявил о своем намерении провести наземную операцию в Газе, чтобы уничтожить террористов, убивавших его граждан. Чтобы избежать жертв среди мирного населения Газы, ЦАХАЛ выдвинул ультиматум мирному населению севера сектора Газа — уйти на юг. Речь идет о перемещении около миллиона человек.

"Любая война, которая зависит от отключения воды, электричества и блокирования дорог, а также разрушения инфраструктуры, школ, называется бойней, — заявил Эрдоган.

Президент Турции также напомнил, как Энтони Блинкен во время своего вчерашнего визита в Израиль напомнил, что и он сам является евреем.

"Госсекретарь США проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности", — заявил Эрдоган, который причиной атаки на Израиль, как и Путин, назвал отказ в создании государства Палестина.

- Мы ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и срочно прекратит свои беспощадные действия против гражданского населения в секторе Газа, — заявил президент Турции.

Напомним, что только за день, 7 октября, боевики ХАМАС целенаправленно убили 1200 израильтян.

Тем временем, Турцию попросили определиться, с кем она.

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