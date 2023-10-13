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Министр обороны Израиля рассказал подробности зверств ХАМАС

Министр обороны Йоав Галант напомнил о зверствах ХАМАС, когда журналисты поставили под сомнение ультиматум ЦАХАЛ жителям сектора Газа

сегодня, 19:29
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Израиля Йоав Галант напомнил журналистам о зверствах боевиков ХАМАС, жестоко убивавших гражданское население Израиля, когда журналисты усомнились в том, что гражданскому населению Газы хватит 24 часов, чтобы покинуть северную часть сектора. Об этом сообщают "Комментарии".

Министр обороны Израиля рассказал подробности зверств ХАМАС

Йоав Галант

"Прежде я хочу напомнить о том, что произошло менее недели назад. 1200 израильтян были жестоко убиты и изнасилованы. Их жгли заживо, детей связывали и стреляли им в руки. Это ХАМАС. Это ИГИЛ в Газе, — заявил Йоав Галант. - Во-вторых, Израиль никогда не будет стрелять по мирным жителям целенаправленно. Мы говорим – идите на юг. ХАМАС маскируется под гражданских. Поэтому нам нужно разделить их. Те, кто хочет спасти свою жизнь – отправляйтесь на юг. Мы хотим уничтожить ХАМАС. Уничтожить его в Газе и за его пределами. Они не могут жить с цивилизованными людьми". 


ХАМАСу Йоав Галант пообещал полное уничтожение.

- Мы свергнем режим ХАМАСа. Мы полностью уничтожим их военный потенциал. Мы сделаем так, чтобы этой угрозы больше не было на наших границах. Это займет много времени. Это будет смертельно опасно, это будет мощно и это будет навсегда, — заявил министр обороны Израиля.

Напомним, что накануне канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фотографии детей, убитых ХАМАС, предположительно, в кибуце Кфар-Аза. Тела некоторых из них боевики сожгли. Также исламисты убили участников музыкального фестиваля, проходившего у границ сектора Газа и множество израильтян, автомобили которых они расстреливали на трассах.

Тем временем, Израиль поставил ультиматум жителям сектора Газа - покинуть север сектора за 24 часа.

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