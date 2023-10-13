Катар пригрозил лишить мир газа: причина

Катар угрожает создать глобальный дефицит газа в рамках поддержки Палестины. Такой ультиматум сегодня выдвинул эмир Катара. Об этом сообщают "Комментарии".

Эмир Катара

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы остановим газоснабжение мира", – заявил эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Напомним, что Катар является одним из самых больших импортеров сжиженного газа.

Подобный прием арабские государства использовали в 1973 году, когда 17 октября члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трех до двенадцати долларов за баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено. Главная задача этой акции состояла в создании политического давления на мировое сообщество с целью уменьшения поддержки Израиля западными странами.

Тем временем, министр обороны Израиля рассказал подробности зверств ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант напомнил о зверствах ХАМАС, когда журналисты поставили под сомнение ультиматум ЦАХАЛ жителям сектора Газа.

Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней". Ранее президент Турции провел переговоры с Путиным и возложил ответственность за конфликт на Израиль.

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