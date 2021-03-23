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В ТКГ рассказали, присоединится ли Байден к «нормандскому формату»

Идею с США, как участником нормандских переговоров, Гармаш называет фантастической

сегодня, 19:48
Автор:

Вечканова Елена

Соединенные Штаты не станут еще одной стороной "нормандского формата", в рамках которого обсуждаются вопросы войны на Донбассе. О таком мнении представителя Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша сообщает издание "НВ".

В ТКГ рассказали, присоединится ли Байден к «нормандскому формату»

Байден не станет участником "нормандского процесса". Фото из открытых источников

Гармаш считает, что присутствие американского президента Джозефа Байдена за столом переговоров в нормандском формате является чем-то из области фантастики. Тем более, что полноценное участие Америки в таких деловых переговоров требует согласия всех участников процесса.

При этом представитель ТКГ не отрицает возможного позитивного влияния Америки на исход нормандской встречи. Идеальным вариантом, по мнению Сергея Гармаша, может стать присутствие некого представителя от США, который бы исполнил роль внешнеполитического советника. Также вариантом является наличие официального наблюдателя от Америки.

Гармаш уверен, что на такие уступки российское правительство после давления западных партнеров могло бы согласиться. Других вариантов присоединения Соединенных Штатов к нормандскому процессу эксперт пока не видит.

К слову, идею о присутствии кого-нибудь из американских дипломатов на встрече глав Украины, Франции, Германии и Франции также высказывал и яро поддерживал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По мнению первого украинского президента, Штаты — единственное государство, с которым Россия будет полноценно считаться на подобных переговорах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что нормандский саммит может состояться уже в апреле этого года. В правительстве конкретных сроков не сообщают, предпочитая более размытые формулировки. При этом президент Владимир Зеленский заверяет, что в Украине готовы к встрече с другими участниками переговоров.


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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dzho-bayden-ne-bratime-uchasti-v-normandskih-zustrichah-vvazhaye-sergiy-garmash-novini-ukrajini-50149504.html
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