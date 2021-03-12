Кравчук рассказал, когда может пройти Нормандский саммит

Весна 2021 года может стать весьма плодотворной на внешнеполитической мировой арене. По словам первого президента Украины, ныне руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, встреча нормандской четверки может состояться уже в апреле. Слова политика цитирует "РБК-Украина".



Нормандская встреча может пройти уже в апреле. Фото из открытых источников

Как утверждает Кравчук, вопрос о проведении нормандского саммита сейчас обсуждается в высоких политических кругах стран-участниц. По утверждению экс-президента, из украинских политиков эту тему контролирует глава Офиса президента Андрей Ермак, а в России — Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента РФ.

Одновременно Леонид Кравчук акцентирует внимание на том, что полной уверенности в заключении договоренностей об апрельской встрече сейчас нет. Все зависит исключительно от решения нашего северного соседа.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", — рассказал Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Эти слова подтверждаются заявлениями из Кремля. По утверждениям пресс-секретаря Путина Дмитрия Песков, в рабочем графике президента России на данный момент нет запланированной встречи в нормандском формате на апрель. Более того, по информации анонимного кремлевского источника пропагандистского СМИ "РИА Новости", у российского правительства отсутствуют любые документы (и тем более приглашение) на съезд нормандской четверки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно Леонид Кравчук думает насчет силового варианта освобождения Донбасса от российских оккупантов.

Также на портале можно узнать, каких конкретных действий члены ТКГ требуют от Владимира Зеленского по отношению к Путину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!