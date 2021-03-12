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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук: На нормандской встрече обязательно должен быть представитель США
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Кравчук: На нормандской встрече обязательно должен быть представитель США

По словам Кравчука, США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия

сегодня, 18:19
Автор:

Лиза Снисар

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости присутствия представителя США на встрече в нормандском формате. Об этом Кравчук заявил в эфире канала "Украина 24". 

Кравчук: На нормандской встрече обязательно должен быть представитель США

Леонид Кравчук - фото из открытых источников

По словам Кравчука, США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия, и это заставит РФ идти на уступки.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится. А (США — ред.) единственная страна в мире, с которой она будет считаться... И Байден говорил, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины. Таким образом, присутствие там США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и силы", — пояснил Кравчук.

Также он добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, что именно Леонид Кравчук думает насчет силового варианта освобождения Донбасса от российских оккупантов. По его словам, силовой вариант освобождения оккупированных территорий от России был бы самым лучшим, однако Украина не может пойти по такому пути, так как имеет дело с ядерной державой. Поэтому наша страна будет и дальше решать вопрос дипломатическим путем. Кравчук заявил, что силовой сценарий может привести к непредсказуемым последствиям, именно из-за этого Украина и дальше будет решать вопрос войны на Донбассе через дипломатию.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кравчук заявлял, что встреча нормандской четверки может состояться уже в апреле этого года. Как утверждает Кравчук, вопрос о проведении нормандского саммита сейчас обсуждается в высоких политических кругах стран-участниц. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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