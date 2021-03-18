Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки". Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата, об этом на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил Владимир Зеленский.

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости присутствия представителя США на встрече в нормандском формате. По словам Кравчука, США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия, и это заставит РФ идти на уступки. Также он добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Кравчук акцентирует внимание на том, что полной уверенности в заключении договоренностей об апрельской встрече сейчас нет. Все зависит исключительно от решения нашего северного соседа.