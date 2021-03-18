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Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четверки"
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Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четверки"

Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата

сегодня, 15:45
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки". Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата, об этом на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четверки"

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости присутствия представителя США на встрече в нормандском формате. По словам Кравчука, США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия, и это заставит РФ идти на уступки. Также он добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кравчук заявлял, что встреча нормандской четверки может состояться уже в апреле этого года. Как утверждает Кравчук, вопрос о проведении нормандского саммита сейчас обсуждается в высоких политических кругах стран-участниц. Кравчук акцентирует внимание на том, что полной уверенности в заключении договоренностей об апрельской встрече сейчас нет. Все зависит исключительно от решения нашего северного соседа.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=838607663389236&ref=watch_permalink
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