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В связи с ситуацией в Газе, Эрдоган срочно обратился к туркам

На фоне, вероятного, начала наземной операции Израиля в секторе Газа Эрдоган обратился к туркам с воззванием

сегодня, 00:17
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Турции Эрдоган призвал всех граждан своей страны выйти на митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщают "Комментарии".

В связи с ситуацией в Газе, Эрдоган срочно обратился к туркам

Эрдоган

"Я приглашаю каждого члена нашей нации на Великий палестинский митинг завтра, который мы проведем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", – написал Эрдоган в Х.


Ранее президент Турции назвал ХАМАС освободительным движением, а самих террористов моджахедами, что означает "защитник веры", "воюющий за религию или за родину" (иносказательно — участник джихада).

Напомним, что в данный момент Израиль активизировал свои военные усилия в секторе Газа, но заявляет, что его атаки с воздуха, с моря и пограничные бои не являются сухопутной операцией. ЦАХАЛ говорит о том, что его "сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземные операции". При этом отрицая, что сегодня вечером началась ожидаемая последние недели сухопутная операция по вторжению в сектор Газа.

По данным СМИ, в четверг вечером решение о проведении нынешних действий было принято после срыва тайных переговоров в Катаре. На них Израиль обсуждал с ХАМАС или представляющими его посредниками освобождение заложников. 

В ходе нападения на Израиль 7 октября ХАМАС захватил 220 заложников, 50 из которых уже убиты. Как утверждают террористы, они погибли из-за авиаударов Израиля. Проверить, насколько правдивы эти утверждения ХАМАС на данный момент не представляется возможным.

Тем временем, Гутерриш заявил о "моменте истины", а ООН приняла экстренное решение.

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