Союзник России поддержал создание нового государства

Глава Белоруси Александр Лукашенко высказался за разрешение ближневосточного кризиса путем создания палестинского государства. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

Белорусь, которая входит в состав союзного с Россией государства, занимает последовательную антизападную и антиамериканскую позицию. Это в очередной раз подтвердил Лукашенко, обвинив в кризисе США.

"Россияне и руководство России правы, что они направляют больший вектор против американцев, нежели против евреев или палестинцев, — заявил Александр Лукашенко-союзник Путина. — Они подогревают это. Надо положить этому конец. Может быть Третья мировая война. Она может и оттуда начаться. Если они начнут с Ираном воевать".

Лукашенко пытался доказать, что Иран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. По его мнению, никаких явных доказательств этого нет, а появление иранского оружия в Израиле или на Украине, по странному мнению Лукашенко, является проявлением свободной торговли оружием.

- Может кто-то через какие-то руки и купил, купил ХАМАС эти ракеты, — заявляет белорусский диктатор. — Если американцы, которые подтянули свои авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря Иран, Иран ответит. И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море — потопят... Выход один — надо создавать государство палестинское, как было в 1947 году принято решение. В жутких условиях живут люди, им надо создать государство. Сесть-договорится — раз и навсегда. Будут границы, будут жить (палестинцы — ред.) в своем государстве, тогда им можно будет предъявлять претензии.

Подобную позицию, которая фактически оправдывает атаку 7 октября ХАМАС на Израиль, высказали также Россия, Турция, большая часть арабских стран.

Напомним, что с момент провозглашения в 1948 году государства Израиль его арабские соседи попытались при помощи военной силы ликвидировать еврейское государство. После победы израильтян часть территорий, предусмотренных ООН для создания государства палестинских арабов, оказалась под контролем Израиля. В дальнейшем арабские страны, опираясь на поддержку СССР, неоднократно пытались уничтожить государство Израиль. При этом ни одна из их попыток, в ходе арабо-израильских войн, не увенчалась успехом.

В 1994 году в Осло были подписаны ряд соглашений между Израилем и Организацией освобождения Палестины, которые открыли путь к взаимному признанию и созданию палестинской автономии. Принципиально нерешаемым вопросом между сторонами оставался статус Иерусалима, который Израиль считает своей столицей, а палестинцы намерены восточную его часть провозгласить центром своего государства.

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