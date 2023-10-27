Гутерриш заявил о "моменте истины", а ООН приняла экстренное решение

Генассамблея ООН приняла экстренную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщают "Комментарии". Решение стало ответом на активизацию военной активности Израиля, которую многие назвали началом обещанной сухопутной операции.

Пост генсека ООН

На своей странице в Х генсек ООН Антониу Гутерриш написал:

"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке жизненно важных грузов в необходимом объёме. Каждый должен взять на себя свою ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", – написал он в ответ на сообщения ХАМАС об атаках сектора Газа "с суши, воздуха и моря".

Напомним, что, по данным СМИ, военный кабинет Израиля принял решение о вторжении в Газу в четверг вечером после получения информации от дипломатов о срыве тайных переговоров с ХАМАС, которые проходили в Катаре. Предметом переговоров было освобождение заложников. Уже после начала военной активности ЦАХАЛ представители ХАМАС заявили о готовности освободить заложников при условии 5-дневного перемирия.

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