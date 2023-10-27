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США нанесли удары по Сирии

В ответ на атаки американских баз со стороны проиранских военных формирований

сегодня, 17:25
Автор:
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Константин Куликов
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В ночь на пятницу авиация Соединенных Штатов нанесла авиаудары по двум военным целям в районе города Абу-Камаль на востоке Сирии. По сведениям американских военных, эти объекты используются Корпусом стражей исламской революции Ирана и аффелироваными с ним формированиями. Об этом сообщают "Комментарии".

США нанесли удары по Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин

Как заявили в Пентагоне, атака стала ответом на нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке, совершенных за последнюю неделю.


"Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны и являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном", — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, США будут пресекать атаки на своих военнослужащих.

За последние восемь дней базы США в Ираке и Сирии 19 раз подвергались нападениям с использованием дронов, ракет и минометов. В результате этого были ранены более 25 американских военнослужащих, один человек погиб. Удары возмездия по сирийским  объектам были одобрены президентом США Джо Байденом.

Тем временем, Россия заявила об атаке на атомный объект. После нападения российских БПЛА на Хмельницкую АЭС Россия заявила, что Украина пыталась атаковать Курскую АЭС.

Боевики ХАМАС, находясь в Москве, поставили условие для освобождения заложников. Боевики утверждают, что им нужно время, чтобы найти всех людей, которых они похитили и увезли в Газу.

А в ЕС еще один лидер раскритиковал Орбана за его встречу с ПутинымПремьер Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал встречу Орбана с Путиным. 



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