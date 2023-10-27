США нанесли удары по Сирии

В ночь на пятницу авиация Соединенных Штатов нанесла авиаудары по двум военным целям в районе города Абу-Камаль на востоке Сирии. По сведениям американских военных, эти объекты используются Корпусом стражей исламской революции Ирана и аффелироваными с ним формированиями. Об этом сообщают "Комментарии".

Глава Пентагона Ллойд Остин

Как заявили в Пентагоне, атака стала ответом на нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке, совершенных за последнюю неделю.

"Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны и являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном", — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, США будут пресекать атаки на своих военнослужащих.

За последние восемь дней базы США в Ираке и Сирии 19 раз подвергались нападениям с использованием дронов, ракет и минометов. В результате этого были ранены более 25 американских военнослужащих, один человек погиб. Удары возмездия по сирийским объектам были одобрены президентом США Джо Байденом.

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