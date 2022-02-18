В ООН сделали заявление о военном конфликте в Украине: "станет катастрофой"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал мнение, что военный конфликт на территории Украины обернется катастрофой. По его словам, разрешить ситуацию можно только при помощи дипломатии. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление генсека ООН на Мюнхенской конференции по безопасности.

ООН - фото из открытых источников

Гутерриш также высказал обеспокоенность скоплением и наращиванием российских войск у украинских границ, а также участившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.

"Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", — сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш считает дипломатию единственным способом для решение ситуации. По его словам, все вопросы, даже самые неразрешимые, необходимо решать переговорами. Генсек ООН считает, что наступило время для деэскалации.



В то же время Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они должны быть направлены не на разжигание напряжения, а на его снижение.

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