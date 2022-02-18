Москва настаивает на требованиях по безопасности: какую цель преследует РФ и пойдет ли Запад на уступки

МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложения Соединённых Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования. В СМИ попал полный текст российского ответа.

Москва настаивает на требованиях по безопасности - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

О чем говорит этот ответ? Как события могут развиваться дальше? Какими видится наиболее вероятный выход из ситуации? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Вряд ли внешнюю политику России можно назвать разумной, какие бы пропагандистские обертки она не выбирала для оправдания своего сегодняшнего внешнеполитического курса

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает:

"Детальный анализ российского документа еще видимо предстоит сделать, но уже сейчас ясно виден его явно пропагандистский характер, повторяющий многие из ранее известных клише, изобретенных в Москве".

Эксперт напоминает, что в результате агрессивного поведения РФ президент США Джо Байден уже намерен запросить у американского Конгресса на оборону в следующем финансовом году рекордную сумму – более $770 млрд. Причем, как сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации, в итоге сумма может вырасти и до $800 млрд.

"Также следует обратить внимание, что эксперты международного рейтингового агентства Fitch отмечают заметное повышение риска введения жестких антироссийских санкций, которые могут оказать давление на суверенные рейтинги страны и на рейтинги ее банков. Как считают в агентстве, сильнее всего на банковском секторе РФ скажутся санкции, которые могут ограничить возможности крупных госбанков проводить платежи в иностранных валютах", – подчеркивает Олег Белоколос.

Таким образом, резюмирует он, вряд ли внешнюю политику России можно назвать разумной, какие бы пропагандистские обертки она не выбирала для оправдания своего сегодняшнего внешнеполитического курса.

Во всей истории главным операционным направлением на нынешнем этапе российской внешнеполитической стратегии является именно Украина, а также делегитимизация Минских соглашений, их демонтаж с тем чтобы признать Л-ДНР

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что российский ответ Соединенным Штатам содержит ряд важных моментов.

"И очевидно из контекста, что главной является проблематика Украины, – отмечает он. – Требования, которые были ранее озвучены РФ, являются невыполнимыми. Но Россия снова их повторяет. И вряд ли стоит ожидать, что Запад согласится на то, чтобы с территории Украины вывели ранее присланное сюда вооружение, а не вступление Украины в НАТО – зафиксировано письменно. Один из главный тезисов – принуждение Киева к выполнению Минских соглашений. И обвинение Украины в том, что она, получив современное вооружение от Запада, может начать военную операцию по взятию ОРДЛО под контроль военным путем. Фактически данный документ является одним из инструментов для обоснования дальнейших действий по оформлению демонтажа Минских соглашений – путем обвинения в их нарушении именно украинской стороны".

Что касается остальных пунктов этого ответа, то возможен некий прогресс по ракетам средней и малой дальности, предполагает Владимир Воля. А именно – переговоры, которые, впрочем, не имеют гарантированного результата. То же касается стратегических наступательных вооружений, не распространения ядерного оружия.

"Кроме отсутствия компромисса по украинской проблематике, не выглядит возможным к реализации и тезис о том, чтобы США забрали своих военных и вооружение из европейских государств — членов НАТО. И РФ обещает ответить военно-техническими мерами, – подчеркивает политолог. – Скорее всего, речь о размещении где-то дополнительных военных сил и вооружений. Не исключаю, что на территорию ОРДЛО после ее признания Россией могут разместить военную базу. А также – ударные вооружения в Крыму. Плюс – Калининградская область и Беларусь. Но если рассматривать документ в контексте международного противостояния вокруг Украины, которое началось с ноября 2021 года, очевидно, что во всей истории главным операционным направлением на нынешнем этапе российской внешнеполитической стратегии является именно Украина, а также делегитимизация Минских соглашений, их демонтаж с тем чтобы признать Л-ДНР – и эту территорию аннексировать".

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