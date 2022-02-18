Небывалое обострение после длительного затишья: что происходит на Донбассе и что будет дальше

На Донбасском фронте – небывалое за долгий период обострение. В разы выросли обстрелы, под ударом – гражданская инфраструктура.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

С чем это связано? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Российская власть делала, делает и будет делать всё, чтобы разрушить единство Украины. Демократическая, европейская, антироссийская Украина – огромная угроза для российского режима. И тот будет делать всё, чтобы здесь был хаос

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко называет обострение на Донбассе вполне ожидаемым.

Он поясняет:

"После всей воинствующей риторики со стороны РФ, нагнетания обстановки – было ясно, что последует что-то дальше. И вот, с того направления, с которого, пожалуй, наиболее ждали, всё и происходит. Оттуда, где Россия может действовать как бы не своими руками. Используя прокси-войска, марионеток. Не подставляя себя с точки зрения дипломатии. Хоть весь мир, как мне кажется, понимает, что никаких условных сепаратистов там нет, а действует исключительно РФ. Но Кремль по привычке продолжает использовать ситуацию именно таким образом, продвигая нарратив "настамнет". А в ОРДЛО есть и российские войска, и множество российского оружия, которое завезли за годы конфликта. Есть натренированные на полигонах российскими инструкторами боевики, есть планы по провокациям".

По словам эксперта, у Путина на столе лежит призыв Госдумы признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" как неких независимых субъектов. И РФ нужно просто правильно разыграть эту карту.

"А эскалация – удобна для этого. Мол, смотрите, это Украина обозлилась из-за этого гипотетического признания. Россияне ищут вариант с провокацией, чтобы окончательно и бесповоротно выйти из Минских соглашений. Но сделать виновным Киев", – акцентирует Валерий Кравченко.

Он не исключает, что не подписание Путиным сразу указа о признании Л-ДНР – это тактика затягивания времени до конца Олимпиады, некие обязательства перед Китаем.

"Но, скорее всего, по окончании Олимпиады, то есть, буквально через считанные дни, уже ничего не будет сдерживать Путина. И произойдет признание Л-ДНР. А это может привести или к вступлению этих территорий в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит РФ и ряд близких ей стран бывшего СССР – прим. ред.), либо к подписанию двусторонних соглашений по безопасности с Россией. Суть в том, что на оккупированных территориях Донбасса появятся российские "миротворцы". Которые в итоге активно ввяжутся в войну с Украиной", – прогнозирует эксперт.

Для этого, уверен он, готовятся провокации. Американская и британская разведки сейчас активно говорят о том, что это может быть, к примеру, применение химического оружия под видом украинских военнослужащих.

"Российскому руководству важно через своих пропагандистов показать населению страшные кадры. И как-то объяснить своим гражданам, почему РФ ввязывается в эту войну. Для этого сейчас пошли и первые очаги конфликтов на Донбассе, – поясняет Валерий Кравченко. – К сожалению, приходится ожидать дальнейшие эскалации на этом направлении. Я не исключал бы также провокаций в Киеве, Харькове, Крыму. Некий дестибилизационный эффект. Допустим, могут использовать УПЦ МП (нападения на них), чтобы объяснить вторжение. "Распятыми мальчиками" и защитой русскоязычных уже не обойдется. Думаю, россияне готовят что-то массовое. И Киев, Харьков – тут явные цели".

При этом, подчеркивает эксперт, внешнее вторжение не произойдет без нашей внутренней слабости, без дестабилизации в Украине. И агенты Москвы готовят всё это.

"Те же кибератаки которые мы сейчас видим – прощупывание почвы. Идет подготовка и активных мероприятий "на земле". Это всё – звенья одной цепи. Российская агрессия многогранна и гибридна. И РФ хочет использовать парадигму "освобождения" украинских территорий, а не их завоевания. У них нет намерений установить здесь режим оккупации или присоединить Украину к России. Им важно расколоть нас, создать "параллельную Украину", посадить здесь своего вассала. А остальная часть Украины, которая им как бы не нужна, пусть остается в качестве некой буферной зоны между "русским миром" и Западом, – поясняет Валерий Кравченко. – Подчеркиваю, российская власть делала, делает и будет делать всё, чтобы разрушить единство Украины. Демократическая, европейская, антироссийская Украина – огромная угроза для российского режима. И тот будет делать всё, чтобы здесь был хаос. И чтобы в этом хаосе так или иначе разыграть свою партии. Создать некий новый вариант СССР. А наша задача – сделать всё, чтобы этого не произошло".

Или мирное урегулирование (на основе "Минска" или другого соглашения), или РФ признает независимость "ДНР" и "ЛНР", заключив с ними договор о неком оборонительном союзе. Это уменьшит вероятность продолжения военного конфликта

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики, заместитель председателя партии "Союз левых сил" Евгений Филиндаш ключевым моментом считает понять – кто и почему начал обстрелы после достаточно продолжительного затишья.

"Обе стороны традиционно обвиняют друг друга. И сложно разобраться. Нужна объективная информации от незаинтересованных наблюдателей. Возможно – СММ ОБСЕ. Сомнительно выглядит история с вроде как обстрелом садика в Станице Луганской. Характер взрыва, того, что было продемонстрировано на фото, видео, у военных экспертов вызывают большие вопросы. В том числе, почему при взрыве снаряда, якобы прилетевшего после выстрела из гаубицы со стороны т.н. "ЛНР", все стекла целы, а внутри нет следов копоти, гари и так далее… Должна быть точно проведение независимая экспертиза. Возможно, это некие провокационные действия, предпринятые специально под заседание Совбеза ООН, посвященного (не)выполнению Минских соглашений", – размышляет эксперт.

По его словам, однозначно характеризовать, кто и для чего спровоцировал и инициировал эти обстрелы, пока вряд ли возможно.

"Что точно можно прогнозировать, так это то, что если не будут выполняться Минские соглашения (а судя по всему, выполняться они не будут – украинская власть что при Порошенко, что при Зеленском четко дала это понять), можно ожидать, к сожалению, дальнейшего обострения ситуации. Ведь не решена ключевая проблема, из-за которой началась и продолжается эта война. А именно – урегулирование языковых вопросов, предоставление особого статуса Донбасса, возможность данным территориями жить с учетом взглядов местных жителей. Если ОРДЛО не получит особого статуса, то и возврата этих территорий в состав Украины не будет, – уверен Евгений Филиндаш. – Так что – или мирное урегулирование (на основе "Минска" или другого соглашения), или РФ признает независимость "ДНР" и "ЛНР", заключив с ними договор о неком оборонительном союзе. Это уменьшит вероятность продолжения военного конфликта. Но война тогда может быть закончена не на условиях возвращения ОРДЛО в состав Украины, а по примеру того, как всё произошло с Приднестровьем, Южной Осетией, Абхазией. Напомню, что все эти территории имеют статус непризнанных или частично признанных государств".

Ранее на портале "Комментарии" — Москва настаивает на требованиях по безопасности: какую цель преследует РФ и пойдет ли Запад на уступки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!