Час "Ч" наступает: почему ситуация на Донбассе обострилась и готовиться ли Украине к российскому вторжению

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о старте эвакуации жителей подконтрольных "ДНР" территорий – в Россию. Он также обвинил президента Украины Зеленского якобы в подготовке атаки на неподконтрольный Донбасс. Всё происходит на фоне резкого всплеска обстрелов.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Почему именно сейчас так обострилась ситуация? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Этим обострением РФ добивается, не исключено, воплощения в жизнь тех самых прогнозов, о которых мы слышим от наших западных партнеров на протяжении полутора месяцев. А именно – начала полномасштабных военных действий

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:

"Всё происходящее связано со всеми теми событиями, которые развиваются вокруг отношений РФ-НАТО/США, РФ-Украина в последние два месяца. К подобной эскалации вели все предыдущие шаги сторон. Ежедневно, понемногу приближали этот час "Ч". Похоже, он уже наступает".

Ситуацию, по словам эксперта надо рассматривать в контексте:

– ультиматума Путина в адрес НАТО и США;

– концентрации российских войск вдоль украинской государственной границы.;

– резкой дискуссии меду США и РФ, в том числе, в вопросе мирного урегулирования отношений между Россией и Украиной.

Обострение на Донбассе, по мнению Георгия Туки, укладываются в российскую концепцию. А именно, когда Россия заявляла, что не собирается нападать на Украину, что войск концентрируются лишь с целью проведения учений, НО если Украина вздумает нападать на "народные республики", то россияне, конечно, не смогут стоять в стороне.

"Хоть всем понятно, что такой верховный главнокомандующий, который сейчас есть в Украине (президент Владимир Зеленский), не готов к агрессивным действиям против любого из врагов. Будь то Россия или ее прокси-формирования на оккупированной части Донбасса, – подчеркивает Георгий Тука. – Этим обострением РФ добивается, не исключено, воплощения в жизнь тех самых прогнозов, о которых мы слышим от наших западных партнеров на протяжении полутора месяцев. А именно – начала полномасштабных военных действий против Украины под тем или иным предлогом".

Вопрос в том – готово ли окружение Путина позволить ему совершить очередное безумие, подставляя Россию под новые санкции и потоки гробов с Украины

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:

"Никто не исключает вариант, что весь этот поток провокаций (обстрелы, заявление Пушилина об "эвакуации", которое, кстати, уже поддержал главарь "ЛНР" Пасечник, обратившись с подобным призывом к жителям временно оккупированной части Луганщины) могут использоваться Россией как повод для вторжения. Ведь никакого реального отведения российских войск от украинских границ не было. Речь шла исключительно о передислокации".

По мнению эксперта, если Путин всё же не решится на вторжение, то будет попытка сохранить лицо путем признания т.н. "донбасских республик" – "суверенными". И таким образом похоронить Минские соглашения.

"Но может начаться новый виток конфликта, потому что сами "республики" уже заявляли, что видят себя в административных границах Донецкой и Луганской областей. То есть, с их колокольни, Северодонецк, Мариуполь, Краматорск и так далее будут считаться "оккупированными хунтой территориями". И мы получим новый виток эскалации", – предупреждает Виктор Бобыренко.

Он считает, что всё так резко обострилось именно сейчас, потому что Россия сформировала соответствующую группировку (для вторжения), создала соответствующую пропагандистскую картинку (тема "укропы" вот-вот нападут – активно качалась месяцами), а также получила откуп от Запада на свои "хотелки" по "гарантиям безопасности". И сейчас надо или наступать, или признавать "республики", или отступать.

"К последнему Путин явно не готов, – считает Виктор Бобыренко. – Вопрос в том – готово ли его более-менее адекватное окружение позволить ему совершить очередное безумие, подставляя Россию под новые санкции и потоки гробов с Украины".

Ранее на портале "Комментарии" — Путин сообщил, что необходимо Украине для урегулирования ситуации на Донбассе.

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