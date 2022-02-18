Час "Ч" наступает: почему ситуация на Донбассе обострилась и готовиться ли Украине к российскому вторжению

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Елизавета Черных
Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о старте эвакуации жителей подконтрольных "ДНР" территорий – в Россию. Он также обвинил президента Украины Зеленского якобы в подготовке атаки на неподконтрольный Донбасс. Всё происходит на фоне резкого всплеска обстрелов.
Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк
Почему именно сейчас так обострилась ситуация? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:
Ситуацию, по словам эксперта надо рассматривать в контексте:
– ультиматума Путина в адрес НАТО и США;
– концентрации российских войск вдоль украинской государственной границы.;
– резкой дискуссии меду США и РФ, в том числе, в вопросе мирного урегулирования отношений между Россией и Украиной.
Обострение на Донбассе, по мнению Георгия Туки, укладываются в российскую концепцию. А именно, когда Россия заявляла, что не собирается нападать на Украину, что войск концентрируются лишь с целью проведения учений, НО если Украина вздумает нападать на "народные республики", то россияне, конечно, не смогут стоять в стороне.
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:
По мнению эксперта, если Путин всё же не решится на вторжение, то будет попытка сохранить лицо путем признания т.н. "донбасских республик" – "суверенными". И таким образом похоронить Минские соглашения.
Он считает, что всё так резко обострилось именно сейчас, потому что Россия сформировала соответствующую группировку (для вторжения), создала соответствующую пропагандистскую картинку (тема "укропы" вот-вот нападут – активно качалась месяцами), а также получила откуп от Запада на свои "хотелки" по "гарантиям безопасности". И сейчас надо или наступать, или признавать "республики", или отступать.
Ранее на портале "Комментарии" — Путин сообщил, что необходимо Украине для урегулирования ситуации на Донбассе.
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