logo
Русский Українська

BTC/USD

58833.53

ETH/USD

2091.30

LTC/USD

228.31

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В Офисе президента рассказали, будут ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации
commentss НОВОСТИ Все новости

В Офисе президента рассказали, будут ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации

Украина не собирается нарушать основные права и свободы человека, говорят чиновники

сегодня, 13:13
Автор:

Вечканова Елена

Тема освобождения Крыма от российской оккупации все чаще возвращается на повестку дня. Одним из самых обсуждаемых вопросов является дальнейшее пребывание на полуострове граждан РФ, переехавших уже после аннексии. По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, украинское правительство не собирается нарушать правил, установленных международными конвенциями, сообщает издание "Левый берег".

В Офисе президента рассказали, будут ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации

В ОП говорят, что депортировать россиян из Крыма нельзя. Фото из открытых источников

Чиновник согласен с тем, что пребывание около полумиллиона российских граждан в Крыму после деоккупации — вопрос сложный и неоднозначный. При этом Жовква говорит, что Украина не может "отправить восвояси" всех этих людей, если не хочет получить сравнение со всей той же Россией и ее кардинальными методами "управления".

В качестве примера политик привел организацию Красного Креста, которая уже не один год пытается попасть в Крым, дабы предоставить помощь незаконно удерживаемым политзаключенным-украинцам. Однако разрешения со стороны Москвы так и не поступило. Игорь Жовква утверждает, что такое поведение РФ вызывает возмущение от многих иностранных правительств. В случае насильной депортации проживающих сейчас в Крыму россиян, как части освобождения АРК, Украина рискует получить схожий результат.

По мнению Игоря Жовквы, в принятии правильного решения и построения последующей концепции действий украинской власти могут помочь различные международные организации, в т.ч. гуманитарные. Также идут обсуждения с европейскими политиками, членами Евросовета и другими специалистами.

Представитель ОП напоминает, что волновать Украину должно не столько желание депортировать россиян,  сколько возвращение исконно местного населения домой. По словам Жовквы, из-за аннексии полуострова сотням тысяч людей различных национальностей (больше всего, разумеется, украинцев и крымских татар) пришлось покинуть родные места. Большинство из них по-прежнему ждут момента деоккупации, дабы снова переехать в Крым. И это тоже, уверен чиновник, требует дополнительных усилий, объединенных с международными партнерами.

Напомним, что кардинально отличающееся мнение прежде предоставлял вице-премьер Алексей Резников. По мнению члена правительства, такие переселенцы из РФ являются "пособниками преступления российской власти", а поэтому их следует обязать покинуть полуостров после деоккупации.

К слову, "Комментарии" обращались к экспертам, дабы они оценили, насколько реалистичен подобный сценарий развития событий. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, кто, по мнению Алексея Данилова, способствовал Путину в аннексии Крыма. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lb.ua/world/2021/04/09/481939_igor_zhovkva_ssha_dadut_nikomu.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ