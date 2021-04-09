В Офисе президента рассказали, будут ли депортированы россияне из Крыма после деоккупации

Тема освобождения Крыма от российской оккупации все чаще возвращается на повестку дня. Одним из самых обсуждаемых вопросов является дальнейшее пребывание на полуострове граждан РФ, переехавших уже после аннексии. По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, украинское правительство не собирается нарушать правил, установленных международными конвенциями, сообщает издание "Левый берег".



В ОП говорят, что депортировать россиян из Крыма нельзя. Фото из открытых источников

Чиновник согласен с тем, что пребывание около полумиллиона российских граждан в Крыму после деоккупации — вопрос сложный и неоднозначный. При этом Жовква говорит, что Украина не может "отправить восвояси" всех этих людей, если не хочет получить сравнение со всей той же Россией и ее кардинальными методами "управления".

В качестве примера политик привел организацию Красного Креста, которая уже не один год пытается попасть в Крым, дабы предоставить помощь незаконно удерживаемым политзаключенным-украинцам. Однако разрешения со стороны Москвы так и не поступило. Игорь Жовква утверждает, что такое поведение РФ вызывает возмущение от многих иностранных правительств. В случае насильной депортации проживающих сейчас в Крыму россиян, как части освобождения АРК, Украина рискует получить схожий результат.

По мнению Игоря Жовквы, в принятии правильного решения и построения последующей концепции действий украинской власти могут помочь различные международные организации, в т.ч. гуманитарные. Также идут обсуждения с европейскими политиками, членами Евросовета и другими специалистами.

Представитель ОП напоминает, что волновать Украину должно не столько желание депортировать россиян, сколько возвращение исконно местного населения домой. По словам Жовквы, из-за аннексии полуострова сотням тысяч людей различных национальностей (больше всего, разумеется, украинцев и крымских татар) пришлось покинуть родные места. Большинство из них по-прежнему ждут момента деоккупации, дабы снова переехать в Крым. И это тоже, уверен чиновник, требует дополнительных усилий, объединенных с международными партнерами.

Напомним, что кардинально отличающееся мнение прежде предоставлял вице-премьер Алексей Резников. По мнению члена правительства, такие переселенцы из РФ являются "пособниками преступления российской власти", а поэтому их следует обязать покинуть полуостров после деоккупации.

К слову, "Комментарии" обращались к экспертам, дабы они оценили, насколько реалистичен подобный сценарий развития событий. Подробности — в нашем материале.

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