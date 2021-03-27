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Главная Новости Политика внешняя политика Чего ожидать россиянам, переехавшим в оккупированный Крым — прогноз эксперта
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Чего ожидать россиянам, переехавшим в оккупированный Крым — прогноз эксперта

Сейчас в Крыму незаконно пребывает около 500 тысяч россиян

сегодня, 21:42
Автор:

Вечканова Елена

Российским гражданам, которые прибыли на Крымский полуостров, грозит депортация после возвращения Крыма в состав Украины. О такой позиции украинских властей стало известно из интервью вице-премьер-министра Алексея Резникова телеканалу "Дом".

Чего ожидать россиянам, переехавшим в оккупированный Крым — прогноз эксперта

Россияне, переехавшие в Крым, будут депортированы после деоккупации. Фото из открытых источников

Как объяснил Резников, сейчас в Крыму пребывает около полумиллиона россиян. Главная задача такого массового переселения — ассимилировать население полуострова. С помощью этих граждан российское правительство пытается доказать, что Крым действительно принадлежит России. Украинская сторона собирается действовать в этом направлении с точки зрения мирового законодательства.

По словам Алексея Резникова, который уполномочен рассматривать тему реинтеграцию украинских территорий, ныне находящихся в российской оккупации, "крымских" россиян обяжут покинуть полуостров. Министр называет этих людей пособниками преступления властей РФ по отношению к Украине и конкретно Крыму.

Также чиновник добавляет, что эти россияне попали в АРК незаконным путем — без пересечения официальной украинской границы. Однако в случае, если гражданин России действительно прибыл в Крым по всем правилам, установленным Украиной, такой случай, скорее всего, будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Помимо этого Алексей Резников обратил внимание крымчан, вынужденным жить под гнетом РФ, что после деоккупации полуострова их ждет жизнь в демократической и свободной стране.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о концепции возвращения захваченных Россией территорий, предложенной экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Также на портале удастся узнать о том, как эксперты оценивают решение россиян подать на Украину в суд за создание "водной блокады" для Крыма. К слову, чуть позже первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, в каком исключительном случае мог бы согласиться на возобновление подачи питьевой воды для жителей полуострова. 


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Источник: https://kanaldom.tv/chto-ozhidaet-rossiyan-pribyvshih-na-okkupirovannye-territorii-rasskazal-reznikov/
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