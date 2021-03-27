Чего ожидать россиянам, переехавшим в оккупированный Крым — прогноз эксперта

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Вечканова Елена
Российским
гражданам, которые прибыли на Крымский полуостров, грозит депортация после
возвращения Крыма в состав Украины. О такой позиции украинских властей стало
известно из интервью вице-премьер-министра Алексея Резникова телеканалу "Дом".
Россияне, переехавшие в Крым, будут депортированы после деоккупации. Фото из открытых источников
Как объяснил
Резников, сейчас в Крыму пребывает около полумиллиона россиян. Главная задача
такого массового переселения — ассимилировать население полуострова. С помощью этих
граждан российское правительство пытается доказать, что Крым действительно
принадлежит России. Украинская сторона собирается действовать в этом
направлении с точки зрения мирового законодательства.
По словам Алексея
Резникова, который уполномочен рассматривать тему реинтеграцию украинских
территорий, ныне находящихся в российской оккупации, "крымских" россиян обяжут
покинуть полуостров. Министр называет этих людей пособниками преступления
властей РФ по отношению к Украине и конкретно Крыму.
Также чиновник
добавляет, что эти россияне попали в АРК незаконным путем — без пересечения
официальной украинской границы. Однако в случае, если гражданин России
действительно прибыл в Крым по всем правилам, установленным Украиной, такой
случай, скорее всего, будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Помимо этого
Алексей Резников обратил внимание крымчан, вынужденным жить под гнетом РФ, что
после деоккупации полуострова их ждет жизнь в демократической и свободной
стране.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали о концепции возвращения захваченных Россией территорий, предложенной экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Также на портале
удастся узнать о том, как эксперты оценивают решение россиян подать на Украину в суд за создание "водной блокады" для Крыма. К слову, чуть позже первый
президент Украины Леонид Кравчук рассказал, в каком исключительном случае мог бы согласиться на возобновление подачи питьевой воды для жителей полуострова.
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