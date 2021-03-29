Россияне-нелегалы должны покинуть Крым после деоккупации: насколько реалистично заявление Резникова

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Граждане России, которые прибыли на
оккупированные территории Крыма нелегальным путем, по возвращении территорий в
состав Украины должны покинуть страну. Об этом заявил вице-премьер-министр
Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Алексей Резников. "Комментарии" спросили экспертов, как расценивать подобные
заявления, можно ли будет это обеспечить и насколько это реалистично.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Нардеп V, VI и VII созывов,
экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского
общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что
россияне, которые перебрались в Крым после его оккупации, являются
колонизаторами. И должны будут покинуть полуостров в течение двух недель после
восстановления территориальной целостности Украины.
"Есть и международное право, и фактическая
практика. Если люди незаконно въехали на территорию другой страны (а именно так
обстоит дело), им будет дан срок на организованный выезд с территории Украины.
К примеру, две недели. Решать, получат ли они в дальнейшем возможность посещать
нашу страну, будет решать украинское государство – в зависимости от того, что
за деяния за плечами у того или иного "пришельца". Но я абсолютно уверен, что
после деоккупации АРК и г. Севастополя, а также территории ОРДЛО, перед
украинской властью встанет задача урегулирования статуса иностранцев,
находящихся там на дату официального прекращения оккупации. И лучше подготовить
соответствующую законодательную базу заранее", — подчеркивает Андрей Сенченко.
По его мнению, таким документом, утвержденным,
к примеру, Кабмином, мог бы стать "Временный порядком урегулирования статуса
иностранцев, находящихся на территории Автономной республики Крым, г.
Севастополя и ОРДЛО на дату официального прекращения оккупации". Он бы касался
как иностранцев, проживавших на указанных территориях на законных основаниях до
начала временной оккупации, так и тех, кто переселился в АРК, Севастополь и
часть Донетчины и Луганщины в период их временной оккупации.
Андрей Сенченко считает, что иностранцы,
которые проживали на указанных территориях на законных основаниях, после
оформления удостоверения на постоянное или временное проживание в Украине
смогут продолжить находиться на территории нашей страны. Ну, а колонизаторы,
прибывшие после оккупации, в нарушение действующего законодательства Украины,
обязаны будут покинуть в согласованные на законодательном уровне сроки покинуть
территорию нашего государства.
Экономический эксперт, эксперт по вопросам
временно оккупированных территорий, глава правления БО "Институт
черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский признался: "В
первом приближении — сделано правильное заявление. Но вот воспринимается оно не
однозначно. В феврале текущего года пан Резников делал совершенно противоположное
заявление. Он говорил о том, что власти Украины (как заявка на длительное
нахождение у власти?) "точно не собираются нарушать чьи-то гуманитарные права".
А это означает, что россияне, которые переехали на оккупированную территорию
Крыма после 2014 года, могут остаться в Крыму после деоккупации".
Юрий Смелянский подчеркивает, что подобные
заявления профильного министра вызвали негативную реакцию в обществе.
"Теперь, по истечению почти двух месяцев, тот
же пан Резников сделал противоположное заявление. Это было признание своей
ошибки? Почему не принес извинений (как минимум) и не признал ошибку? Кроме
того, формируя крайнюю позицию (желательно чтобы окончательную) в качестве базы
по ее формированию пан Резников назвал "Стратегию…", недавно утвержденную президентом.
По образованию пан Резников юрист, и ему должно быть хорошо известно, что
реализация какого-либо права определяется Законами, а не "Стратегиями". И
законы Украины в вопросах незаконного пребывания на территории Украины,
незаконного пересечения государственной границы Украины давно прописаны, —
акцентирует эксперт. — Возможно, он считает необходимым вносить изменения в
законодательные нормы и ужесточить трактовку норм законодательства по этому
вопросу?"
По мнению Юрия Смелянского, сегодня представители
украинской власти, изображая из себя "либералов", старательно уклоняются от
использования ряда устоявшихся терминов в отношении вопросов войны и мира.
"В обсуждаемом вопросе господин Резников
категорически не желает использовать термин "депортация" или "выдворение" — как
действия по принудительной выселке. На мой взгляд, ничего страшного в этом
термине нет. Он очень четко отображает те действия, которые необходимо будет
совершить в отношении лиц, незаконно въехавших на территорию Украины (Крымский
полуостров) в период с 2014 года до момента деоккупации полуострова. Такая
депортация, в том числе, мера по обеспечения национальной безопасности Украины,
— считает эксперт. — Выскажу предположение, что, если будут уточнены
необходимые законодательные нормы в этом вопросе – часть российских незаконных
мигрантов самостоятельно покинут территорию Крыма, как только возникнут условия
его деоккупации".
Напомним, эксперты в годовщину "кражи" Крыма
Россией рассказали, какие
выводы сделала Украина и когда полуостров "вернётся".
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Новости
иван
сегодня, 14:42
Мрии мои мрии))
светлана
сегодня, 14:41
заявление смехотворное хотя бы потому, что обратно Крым не вернется