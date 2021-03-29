Россияне-нелегалы должны покинуть Крым после деоккупации: насколько реалистично заявление Резникова

Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории Крыма нелегальным путем, по возвращении территорий в состав Украины должны покинуть страну. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. "Комментарии" спросили экспертов, как расценивать подобные заявления, можно ли будет это обеспечить и насколько это реалистично.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Лучше подготовить соответствующую законодательную базу заранее"

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что россияне, которые перебрались в Крым после его оккупации, являются колонизаторами. И должны будут покинуть полуостров в течение двух недель после восстановления территориальной целостности Украины.

"Есть и международное право, и фактическая практика. Если люди незаконно въехали на территорию другой страны (а именно так обстоит дело), им будет дан срок на организованный выезд с территории Украины. К примеру, две недели. Решать, получат ли они в дальнейшем возможность посещать нашу страну, будет решать украинское государство – в зависимости от того, что за деяния за плечами у того или иного "пришельца". Но я абсолютно уверен, что после деоккупации АРК и г. Севастополя, а также территории ОРДЛО, перед украинской властью встанет задача урегулирования статуса иностранцев, находящихся там на дату официального прекращения оккупации. И лучше подготовить соответствующую законодательную базу заранее", — подчеркивает Андрей Сенченко.

По его мнению, таким документом, утвержденным, к примеру, Кабмином, мог бы стать "Временный порядком урегулирования статуса иностранцев, находящихся на территории Автономной республики Крым, г. Севастополя и ОРДЛО на дату официального прекращения оккупации". Он бы касался как иностранцев, проживавших на указанных территориях на законных основаниях до начала временной оккупации, так и тех, кто переселился в АРК, Севастополь и часть Донетчины и Луганщины в период их временной оккупации.

Андрей Сенченко считает, что иностранцы, которые проживали на указанных территориях на законных основаниях, после оформления удостоверения на постоянное или временное проживание в Украине смогут продолжить находиться на территории нашей страны. Ну, а колонизаторы, прибывшие после оккупации, в нарушение действующего законодательства Украины, обязаны будут покинуть в согласованные на законодательном уровне сроки покинуть территорию нашего государства.

"В терминах "депортация" или "выдворение" ничего страшного нет"

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский признался: "В первом приближении — сделано правильное заявление. Но вот воспринимается оно не однозначно. В феврале текущего года пан Резников делал совершенно противоположное заявление. Он говорил о том, что власти Украины (как заявка на длительное нахождение у власти?) "точно не собираются нарушать чьи-то гуманитарные права". А это означает, что россияне, которые переехали на оккупированную территорию Крыма после 2014 года, могут остаться в Крыму после деоккупации".

Юрий Смелянский подчеркивает, что подобные заявления профильного министра вызвали негативную реакцию в обществе.

"Теперь, по истечению почти двух месяцев, тот же пан Резников сделал противоположное заявление. Это было признание своей ошибки? Почему не принес извинений (как минимум) и не признал ошибку? Кроме того, формируя крайнюю позицию (желательно чтобы окончательную) в качестве базы по ее формированию пан Резников назвал "Стратегию…", недавно утвержденную президентом. По образованию пан Резников юрист, и ему должно быть хорошо известно, что реализация какого-либо права определяется Законами, а не "Стратегиями". И законы Украины в вопросах незаконного пребывания на территории Украины, незаконного пересечения государственной границы Украины давно прописаны, — акцентирует эксперт. — Возможно, он считает необходимым вносить изменения в законодательные нормы и ужесточить трактовку норм законодательства по этому вопросу?"

По мнению Юрия Смелянского, сегодня представители украинской власти, изображая из себя "либералов", старательно уклоняются от использования ряда устоявшихся терминов в отношении вопросов войны и мира.

"В обсуждаемом вопросе господин Резников категорически не желает использовать термин "депортация" или "выдворение" — как действия по принудительной выселке. На мой взгляд, ничего страшного в этом термине нет. Он очень четко отображает те действия, которые необходимо будет совершить в отношении лиц, незаконно въехавших на территорию Украины (Крымский полуостров) в период с 2014 года до момента деоккупации полуострова. Такая депортация, в том числе, мера по обеспечения национальной безопасности Украины, — считает эксперт. — Выскажу предположение, что, если будут уточнены необходимые законодательные нормы в этом вопросе – часть российских незаконных мигрантов самостоятельно покинут территорию Крыма, как только возникнут условия его деоккупации".

Напомним, эксперты в годовщину "кражи" Крыма Россией рассказали, какие выводы сделала Украина и когда полуостров "вернётся".

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