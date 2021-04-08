Данилов рассказал, кто помог Путину оккупировать Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, кто в нашей стране способствовал тому, что Россия и Владимир Путин получили возможность оккупировать Крым в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

Войска РФ в Крыму

По его словам, наша страна расследует те факты и обстоятельства, которые могли стать катализатором для оккупации Россией полуострова. В частности, СНБО занимается изучением Харьковских соглашений, которые продлили возможность расположения Черноморского флота РФ в Крыму и Севастополе.

Данилов отметил, что СНБО занимается документами, изучает факты и процессы, которые были раньше. Он сказал, что были подняты соглашения 2010 года. И дело не в том, чтобы привлечь кого-то к уголовной ответственности, а в том, чтобы в Украине такое больше никогда не повторилось. Секретарь СНБО подчеркнул, что нужно понять, кто и почему продал наши государственные интересы за скидку на газ в 100 долларов.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились российские военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признали Украина и международное сообщество.

Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ. После оккупации полуострова Россия начала вооруженную агрессию против Украины в Донецкой и Луганской областях, которая продолжается до сих пор.

Ранее "Комментарии" сообщали о перспективах вступления Украины в НАТО.

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