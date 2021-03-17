В МИД заявили о конце "мифа о вмешательстве Украины в выборы США"

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Лиза Снисар
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление США о вмешательстве России в выборы президента в 2020 году концом мифа о "вмешательстве Украины в выборы" и "громким фиаско РФ". Об этом Кулеба написал в своем Twitter в среду, 17 марта.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика, второй — внешняя. По словам Кулебы, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет объединять все шаги и подходы для деоккупации полуострова. Также министр отметил, что ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. По его словам, Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Также президент отметил, что Крым — это Украина.
Отметим, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". Сообщение о появлении такого документа вызвало неоднозначные оценки.
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