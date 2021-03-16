Зеленский: Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. По его словам, Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Об этом Зеленский написал в своем Twitter и отметил, что Крым — это Украина.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", — сообщил президент.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". Сообщение о появлении такого документа вызвало неоднозначные оценки.

Также рассказываем, что украинские власти актуализировали в последнее время "крымский кейс". Сообщается о проекте Стратегии деоккупации и реинтеграции АРК и Севастополя, идет активная подготовка к саммиту "Крымской платформы". С чем связана такая активность именно сейчас? Какие еще рычаги усиления давления на РФ следует использовать? Разобраться с этими вопросами порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Госдуме заявили, что вопрос территориальной принадлежности АРК давно и успешно закрыт. Поэтому украинские власти якобы не должны строить никаких планов по возвращению полуострова. В первую очередь в Госдуме апеллируют к незаконно проведенному в 2014 году референдуму о присоединении Крыма к России. По заверениям политиков, "переход" полуострова состоялся в соответствии с нормативными документами Организации Объединенных Наций, вернее её устава. Посему любые "посягательства" Украины на Крым абсолютно не обоснованы, ведь РФ "не допустит отчуждения своих территорий".