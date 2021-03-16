Внешняя и внутренняя политика: Кулеба рассказал, из чего будет состоять стратегия деоккупации Крыма

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Лиза Снисар
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика, второй — внешняя. Об этом стало известно на брифинге главы МИД 16 марта.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
По словам Кулебы, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет объединять все шаги и подходы для деоккупации полуострова.
Министр отметил, что ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.
Также Кулеба добавил, что "нервная, местами истерическая реакция" Российской Федерации на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.
Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. По его словам, Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Также президент отметил, что Крым — это Украина.
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