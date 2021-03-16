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Главная Новости Политика внешняя политика Внешняя и внутренняя политика: Кулеба рассказал, из чего будет состоять стратегия деоккупации Крыма
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Внешняя и внутренняя политика: Кулеба рассказал, из чего будет состоять стратегия деоккупации Крыма

Ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа

сегодня, 13:55
Автор:

Лиза Снисар

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика, второй — внешняя. Об этом стало известно на брифинге главы МИД 16 марта. 

Внешняя и внутренняя политика: Кулеба рассказал, из чего будет состоять стратегия деоккупации Крыма

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

По словам Кулебы, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет объединять все шаги и подходы для деоккупации полуострова.

"Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика. Второй — это то, что надо сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел", — заявил Кулеба.

Министр отметил, что ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.

"Я считаю, что через семь лет после начала незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией, после всех системных нарушений прав человека, что совершила Россия на оккупированных территориях... это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу", — сказал он.

Также Кулеба добавил, что "нервная, местами истерическая реакция" Российской Федерации на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. По его словам, Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Также президент отметил, что Крым — это Украина.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/758249875096672
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