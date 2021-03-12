СНБО принял проект стратегии деоккупации Крыма, но он до сих пор не опубликован

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". Мообщение о появлении такого документа вызвало неоднозначные оценки.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который принимал участие в работе над Стратегией, заявил, что ряд принципиальных предложений Меджлиса туда не вошли. В частности, по его словам, члены Меджлиса предлагали включить в перечень задач документа защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства.





Возмущается и заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев, который предлагает идти "русским лесом вместе со стратегией-имитацией, рассчитанной непонятно на что/кого" тем, кто "написали стратегию возвращения Крыма без крымских татар, просто как бы не имея нас в виду".





Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский, обратил внимание издания "Комментарии", что текст Стратегии до сих пор не опубликован. Хоть секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что с этим документом все смогут ознакомиться в ближайшее время.





"Как можно оценить текст, которого в публичной плоскости не существует? Со слов заинтересованных лиц, которые интерпретируют ситуацию под свои интересы? Власть своего добилась в какой-то мере — информационный шум вокруг пустого места (отсутствующего предмета обсуждения)", — отмечает Юрий Смелянский.





По его мнению, ситуация с так называемым "историческим документом" (так Стратегию назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – прим. ред.) очень сильно напоминает спецоперацию по отвлечению общественного внимания от выхода фильма-расследования про "вагнергейту".





Напомним, что ранее украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел ввиду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта. По его словам, речь о скором выходе фильма от расследователей Bellingcat о проваленной спецоперации по поимке"вагнеровцев". А провалена она была якобы из-за предательства внутри украинского руководства.

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