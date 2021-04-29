В МИД заступились за Гончаренко

Министерство иностранных дел официально осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о лишении народного депутата Украины Алексея Гончаренко права выступать на заседаниях организации на 3 месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Олексій Гончаренко - фото: УНІАН

По его словам, такая демократическая организация, как ПАСЕ, наоборот должна противостоять противоправным действиям России, которая, несмотря ни на какие нормы международного права, начала вооруженную агрессию против Украины и массово нарушает права людей в Грузии и Молдове. Дипломат сказал, что МИД Украины выражает поддержку отечественной делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к Алексею Гончаренко.

"Решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с вызывающим поведением делегации Российской Федерации, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей", — заявил Николенко.

Напомним, что 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

Поэтому 27 апреля 2021 года народного депутата от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ. Запрет продлится почти до конца июля.

Ранее Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ устроил перепалку с журналистами российского федерального канала.

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