В Кремле рассказали о формате встречи с Байденом

В Кремле считают, что формат встречи гарантов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки должны определять эпидемиологи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Владир Путин - фото: ТАСС

"Встреча будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", — отметил российский политик.

Также Песков добавил, что последняя встреча российского президента с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем прошла в онлайн-формате в связи с режимом пандемии в Европе, а также замечаниями российских эпидемиологов.

Напомним, что 8 мая Джо Байден сообщил о готовности встретиться с главой РФ даже несмотря на большое количество войск на границе с Украиной. Сейчас его дипломаты работают над согласованием потенциального времени и места для диалога.

Также Джо Байден получил приглашение посетить Украину с официальным от президента Владимира Зеленского. По предварительной информации встреча может состояться 24 августа 2021 года на 30-й День Независимости.

Ранее сообщалось, что первым зарубежным визитом Джозефа Байдена в статусе американского президента будет поездка в Великобританию и Бельгию в июне для участия в саммите "Большой семерки" (с 11 по 13 июня) и саммите НАТО (14 июня).

"Комментарии" писали, что американские СМИ собрали все возможные города встречи президентов Америки и России на основе мнений бывших американских официальных лиц и аналитиков. Подробнее в нашем материале.

Кроме этого сайт "Комментарии" рассказывал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Мнение российского политтехнолога и публициста Станислава Белковского читайте в нашей статье.





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