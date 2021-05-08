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У Байдена готовятся к встрече с Путиным

Точной даты и места проведения пока не называют

сегодня, 13:00
Автор:

Данило Матюха

Президент Соедененных Штатов Америки Джо Байден убежден, что его встреча с Владимиром Путиным скоро станет возможной. Об этом сообщает Reuters.

У Байдена готовятся к встрече с Путиным

Джо Байден - фото: CNN

Американский гарант сообщил журналистам, что готов встретиться с главой РФ даже несмотря на большое количество войск на границе с Украиной. Сейчас его дипломаты работают над согласованием потенциального времени и места для диалога.

Советники Джо Байдена планируют договориться о встрече с Путиным в июне в одной из европейских стране во время визита президента США в Брюссель. В свою очередь, пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заверила журналистов в отсутствии необходимости решения каких-то ключевых политических разногласий между США и Россией перед предстоящей встречей.

Напомним, что Джо Байден получил приглашение посетить Украину с официальным от президента Владимира Зеленского. По предварительной информации встреча может состояться 24 августа 2021 года на 30-й День Независимости.

Ранее сообщалось, что первым зарубежным визитом Джозефа Байдена в статусе американского президента будет поездка в Великобританию и Бельгию в июне для участия в саммите "Большой семерки" (с 11 по 13 июня) и саммите НАТО (14 июня).

Также "Комментарии" писали, что американские СМИ собрали все возможные города встречи президентов Америки и России на основе мнений бывших американских официальных лиц и аналитиков. Подробнее в нашем материале.

Кроме этого сайт "Комментарии" рассказывал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Мнение российского политтехнолога и публициста Станислава Белковского читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-says-hes-confident-he-will-be-able-meet-putin-soon-2021-05-07/
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