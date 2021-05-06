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Стало известно, где может пройти встреча Байдена и Путина - версии СМИ

СМИ сообщили, где может пройти встреча президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

сегодня, 09:45
Автор:

Кириєнко Анна

Весь мир обсуждает предстоящую встречу президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако лидеры стран до сих пор не определились, где будут проводиться переговоры. Издание Politico на основе мнений бывших американских официальных лиц и аналитиков собрало все возможные города встречи президентов.

Стало известно, где может пройти встреча Байдена и Путина - версии СМИ

Встреча Байдена и Путина: названы возможные места проведения переговоров. Фото: ria.ru

Так Запад рассматривает города Рейкьявик (Исландия), Прагу (Чехия), Любляну (Словения) и Баку (Азербайджан).

Кроме того, организовать переговоры готовы Швейцария, Финляндия и Австрия. Это нейтральные, независимые страны, которые одинаково воспринимают как РФ, так и США.

Вероятнее всего, что встреча произойдет в исландском Рейкьявике. Там ранее проходили переговоры между лидерами двух стран Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Эта историческая встреча стала первым шагом к завершению холодной войны. Однако Исландию могут отбросить из-за того, что к ней сложно добраться. Также страна является членом НАТО.

Если рассматривать Азербайджан — это государство имеет одинаково положительные отношения как с Россией, так и с Америкой. Однако визит в эту страну может оскорбить Байдена на фоне конфликта с Азербайджаном.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Мнение российского политтехнолога и публициста Станислава Белковского читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.politico.com/news/2021/05/05/biden-putin-summit-location-485457
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