Стало известно, где может пройти встреча Байдена и Путина - версии СМИ

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Кириєнко Анна
Весь мир обсуждает предстоящую встречу президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако лидеры стран до сих пор не определились, где будут проводиться переговоры. Издание Politico на основе мнений бывших американских официальных лиц и аналитиков собрало все возможные города встречи президентов.
Встреча Байдена и Путина: названы возможные места проведения переговоров. Фото: ria.ru
Так Запад рассматривает города Рейкьявик (Исландия), Прагу (Чехия), Любляну (Словения) и Баку (Азербайджан).
Кроме того, организовать переговоры готовы Швейцария, Финляндия и Австрия. Это нейтральные, независимые страны, которые одинаково воспринимают как РФ, так и США.
Вероятнее всего, что встреча произойдет в исландском Рейкьявике. Там ранее проходили переговоры между лидерами двух стран Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Эта историческая встреча стала первым шагом к завершению холодной войны. Однако Исландию могут отбросить из-за того, что к ней сложно добраться. Также страна является членом НАТО.
Если рассматривать Азербайджан — это государство имеет одинаково положительные отношения как с Россией, так и с Америкой. Однако визит в эту страну может оскорбить Байдена на фоне конфликта с Азербайджаном.
Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.
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