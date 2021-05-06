Встреча Зеленского и Байдена: стали известны детали

Президент США Джо Байден может приехать в Украину с официальным визитом на 30-й День Независимости 24 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

В каком формате может произойти встреча пока неизвестно.

"В каком формате может произойти эта встреча зависит от двух стран. На данный момент приглашение от Украины президент США получил", — прокомментировал Зеленский.

Гарант отметил, что эта встреча будет очень важной для развития двусторонних отношений. Кроме этого президент Украины заявил, что Америка будет увеличивать военную поддержку для нашего государства. Также Зеленский обмолвился о разработке "фундаметального проекта" обеспечения безопасности в черноморской и азовской акватории, который пока находится на стадии обсуждения.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.

Ранее сообщалось, что первым зарубежным визитом Джозефа Байдена в статусе американского президента будет поездка в Великобританию и Бельгии в июне для участия в саммите "Большой семерки" (с 11 по 13 июня) и саммите НАТО (14 июня).

О чем свидетельствует выбор приводов для первого визита? Может в то же время состояться встреча главы Белого дома Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным? Возможны какие-то глобальные решения? На эти вопросы интернет-изданию "Комментарии" ответили эксперты.

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