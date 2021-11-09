Россия тайно перекидывает танки к украинской границе: какие угрозы

РФ опрокидывает свои боевые подразделения и военную технику к границе с Украиной. В частности, военный контингент в Воронежской области пополнился батальоном танков Т-80У. Об этом сообщает Bloomberg , обнародуя отчет оборонной компании Janes.

О войсках активно пишут американские СМИ (фото из открытых источников)

Перемещение боевых танков было отмечено на одном из железнодорожных вокзалов этого региона страны. Видеоролик с русскими боевыми машинами выложили в социальные сети. Боевая техника направлялась на российский полигон в Погоново, который расположен в 250 км от нашей страны. Туда весной РФ уже перемещала свои войска, вызвав тревогу у наших западных партнеров.

Также оборонная компания Janes на прошлой неделе обнародовала данные о перемещениях боевой техники и подразделений артиллерии той же воинской части соседней страны на территорию Брянской и Курской областей в район северной границы нашей страны.

Если весной русская армия осуществляла свое передвижение открыто, то уже сейчас такое перемещение их боевых подразделений скрыто, проходит ночью. Перемещаются элитные наземные подразделения. Поэтому эти намерения осуществляются не для устрашения, а для создания конкретной угрозы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что однокурсник Путина рассказал о войсках РФ возле Украины . Сокурсник президента РФ Владимира Путина оценил концентрацию войск РФ, о которых пишет пресса в США. Бывший разведчик рассказал, что ситуация напряженная. Эта концентрация войск очень беспокоит Вашингтон. Эксперты заявляют, что ситуация изменилась, ведь теперь войска перемещают скрыто.

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