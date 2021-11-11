Новое обращение Зеленского: почему за сказанное президентом теперь придет расплата

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечером 10 ноября новое видеообращение. Прошелся по теме вакцинации, гибридной агрессии РФ, энергетики, олигархов. Традиционно зацепил своего предшественника Петра Порошенко. Эксперты проанализировали это обращения для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Спич президента породил ряд вопросов

Политический эксперт Светлана Кушнир так комментирует новое президентское видеообращение:

"Лучше поздно, чем никогда. Именно так можно охарактеризовать обращение гаранта к нам, гражданам, по поводу вакцинации. И со статистикой, с упоминанием штамма Дельта, с этим вот всем эмоциональным посылом. Даже зафиналил на том, что если не вакцинируешься, украинец, то, возможно ты – пособник врага. Даже неплохо, но... таки поздно для тысяч умерших с начала осеннего всплеска заболеваний".

У Светланы Кушнир этот спич породил ряд вопросов. Уже оборудованы новые сотни пунктов вакцинации, куда должны ринутся "свідомі громадяни"? Почему Украина утилизировала уже свыше миллиона доз разных вакцин? Что мешало ранее развернуть информационную кампанию о важности вакцинирования?

"Впрочем, это вопросы не только к президенту, но и к профильному министру Ляшко, ко всему Кабмину. Ладно, не будем столь критичны. Хорошо уже то, что призвал украинцев доверять прививкам", – отмечает эксперт.

По энергетике у Светланы Кушнир после прослушанного тоже возникли вопросы. Если всё так, как говорит президент, почему реально ещё процентов 40% жилого фонда и соцсферы не с теплом? С чего вдруг мы при дефиците газа выделяем его для Молдовы? Правда ли, что государство "подарит" бизнесмену под санкциями США (читай – Коломойскому) несколько миллиардов кубов газа? Почему долги облгазам на 100 млрд грн "простили", а народу долги за коммуналку — нет?

"Не знаю, кто советовал президенту эту тему так патетически преподать, но когда начнутся вполне вероятные веерные отключения электрики, то как раз Владимира Александровича вспомнят, перефразируя классика, "злым и не тихим словом". Ибо нельзя на чёрное говорить – белое. В энергетике на самом деле – ужас. Но это больше к ответственности Кабмина в целом и Минэнерго, в частности. Впрочем, весь Кабмин, как известно, подконтролен Офису президента", – акцентирует эксперт.

Поднимал Зеленский также тему российской агрессии (в том числе энергетической), гибридной войны.

"Это хорошо, что украинская армия готова дать отпор. Но 9 декабря мы отметим вторую годовщину Парижского коммюнике по итогам встречи глав "нормандской четверки". А воз проблем с ОРДЛО и оккупацией Крыма – и ныне там… И вот это как раз тема президента — нацбезопасность и внешняя политика, – отмечает Светлана Кушнир. – Если мы, как сказал Зеленский, в наступательной позиции, то надо же не видосиками, а реальными переговорами с ЕС и США показать эту самую наступательность. Пересмотреть положения по квотам для украинских товаров с ЕС, подписать десятки инвестиционных договоров с американскими бизнесменами, которые будут вкладывать деньги в производство в Украине, а не играть на валютном рынке и инструменте ОВГЗ. Возможно, мы бы поверили в решительность нашего гаранта. Если бы наша власть не оглядывалась при каждом решении на окрики из Вашингтона, Лондона или Брюсселя".

Эксперт обращает внимание, что это обращение президента к народу – первое после празднования 30-летия Украинского Государства. Вот только эти обращения не согреют, равно как не решат массу проблем, с которыми мы приближаемся к новому году, резюмирует Светлана Кушнир.

Офис президента опасается, что вдруг кто-нибудь из собственников в сфере энергетики решит пойти на повышение тарифов среди зимы



Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что Зеленский не случайно немалую часть обращения посвятил энергетике и тарифам.

"Президент, его команда оказались в ситуации, когда стремительный рост тарифов во время отопительного сезона может привести к серьезным негативным последствиям для них. Спровоцировать не просто падение доверия, падение рейтингов, но и внутриполитическую нестабильность. Потому Зеленский сделал превентивное предупреждение, говоря о том, что "ангельское терпение государства" – не безгранично", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание на словосочетание об "истеричных СМИ", которые якобы нагнетают ситуацию с тарифами и вообще прохождением отопительного сезона.

"Думаю, что это – еще один фактор, который раздражает Офис президента (ОП) наряду с опасениями, что вдруг кто-то из собственников в сфере энергетики решит пойти на повышение тарифов среди зимы – до завершения отопительного сезона. Непонятно, кого конкретно имел в виду Зеленский — каналы Порошенко, Ахметова, Мураева или других богатых людей. Но видно, что ОП очень опасается роста тарифов. И Зеленский возмущен, что некоторые СМИ разгоняют по этому поводу панику. Правда, тут есть и вина самой власти, – считает Владимир Воля. – И ОП, и Кабмин не развернули вовремя разъяснительную информационную кампанию, которая противодействовала бы паническим настроениям. Недостаточно вовремя были приняты и меры, чтобы обеспечить сохранность тарифов на уровне прошлого года. Сейчас же президент пытается успокоить общество, а также обезопасить себя и свою команду от негативных последствий, связанных с гипотетическим ростом цен".

Также эксперт отмечает, что Зеленский зацепил закон об олигархах. И не просто зацепил, а упомянул некого политика-олигарха, которому пришлось продать свои медиа.

Очень прозрачный намек на Порошенко, с которым у Зеленского, похоже, глубокий личностный конфликт, подчеркивает Владимир Воля.

По его мнению, из обращения Зеленского можно сделать вывод: президент и его Офис заранее делают виновными в возможном срыве отопительного сезона и гипотетическом росте тарифов – богатых людей (в их прочтении – олигархи) и их медиа. Причем без разбора.

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