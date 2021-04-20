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В аннексированном Крыму собираются судить Порошенко и Кравчука: за что

Российские оккупанты считают, что два украинские президента ответственны за «водную блокаду» АРК

сегодня, 17:07
Автор:

Вечканова Елена

Водоснабжение Крыма остается одним из острых вопросов в деловых взаимоотношениях Украины и России. Не так давно оккупационные власти в Крыму заявили о судебных исках против украинского правительства за перекрытие доступа к питьевой воде. Теперь же, как сообщает "Левый берег" ссылаясь на местные ресурсы, россияне планируют засудить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Петра Порошенка.

В аннексированном Крыму собираются судить Порошенко и Кравчука: за что

Порошенко и Кравчука считают виноватыми в "водной блокаде" Крыма. Фото: president.gov.ua

По словам представителя непризнанного Крымского парламента Владимира Константинова, против Украины собираются открыть уголовное дело. Причина все та же — отказ от подачи водных ресурсов для обеспечения аннексированного полуострова.

Константинов сказал, что якобы все необходимые бумаги и доказательства уже находятся в Следственном комитете РФ. Кроме общего иска против государства, оккупанты собираются "привлечь к ответственности" нескольких высокопоставленных украинских политиков.

По словам Константинова, к "ответить лично" россияне собираются заставить пятого президента Украины Петра Порошенко, как и первого главу независимого украинского государства — Леонида Кравчука. Примечательно, что Кравчук, по мнению российских оккупантов, является ярым "крымофобом".

Также заочно осужденными за "водную блокаду" Крыма могут быть экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и бывший вице-премьер АРК Ленур Ислямов.

Владимир Константин уверен, что прекращение водоснабжения Крыма является издевательством над местными жителями. Именно поэтому, считает представитель нелегитимной власти, безнаказанность должны устранить.

Стоит отметить, что уже упомянутый Борис Бабин рассказывал, что считает ранее заявленный "иск" против Украины исключительно пропагандистским жестом оккупантов. Больше подробностей ищите в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу призналсянезаконный крымский "референдум" проходил под дулами автоматов российских военных.

Помимо этого на портале вы можете узнать, что, по мнению экспертов, Россия задумала сделать в Керченской протоке.


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Источник: https://rus.lb.ua/news/2021/04/20/482839_okkupatsionnaya_vlast_krima.html
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