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Россия подаст в суд на Украину за «водную блокаду» Крыма: будут ли последствия

Российские оккупационные власти в Крыму планируют глобальную атаку на Украину

сегодня, 18:50
Автор:

Вечканова Елена

Представители российских оккупантов, нынче возглавляющих местную власть в аннексированном Крыму, планируют обратиться в суд из-за "водной блокады" полустрова. Ответчиком, естественно, собираются указать Украину. О таком заявлении непризнанного мировым обществом спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова сообщают в ТАСС.

Россия подаст в суд на Украину за «водную блокаду» Крыма: будут ли последствия

РФ планирует судиться с Украиной за "водную блокаду" Крыма. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Как заявил представитель оккупационной власти, для начала исковые документы будут поданы в российские суды. После этого требовать от Украины компенсации планируют продолжить в международных инстанциях. Константинов уверен, что в некий "подходящий момент" Крыму обязательно компенсируют все лишние траты на водоснабжение.

При этом представитель Госсовета аннексированного полуострова заверяет, что иски насчет ограниченного водоснабжения — лишь начало "большой претензионной работы". Вслед за этим якобы планируется требовать от украинских властей возмещения также за транспортную, энергетическую и другие "блокады".

В качестве аргументов, предоставляемых в суде, Константинов собирается использовать фотографии Северо-Крымского канала, который нынче находится в катастрофическом состоянии. Также планируется установить личности людей, которые якобы были причастны к "водной блокаде" Крыма.

"В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы эта вода была перекрыта", заявил во время выступления Владимир Константинов.

Впрочем, специалисты уверены, что подобные заявления со стороны российских оккупантов — не что иное, как манипуляция фактами и попытка запугать. Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и вовсе считает заявленный "иск" исключительно пропагандистским жестом оккупантов.

"Никаких практических последствий для Украины он не повлечет. И сами авторы этого шоу говорят лишь о его "моральном" характере", подчеркивает Борис Бабин.

Эксперт напоминает, что ранее речь шла о неком "уголовном деле" о "водном геноциде". Но, судя по всему, с ним не очень заладилось.

"Ну, а проведение подобных процессов в "крымских судах" с их "легитимностью" добавляет в ситуацию элемент абсурдности", — резюмировал Бабин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известно о главном условии ухода российских властей из аннексированного Крыма.

Также на портале можно узнать, дождутся ли жители АРК поставок пресной воды в 2021 году и насколько высока вероятность настоящей гуманитарной катастрофы на полуострове.


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Источник: https://tass.ru/politika/10869357
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