Россия подаст в суд на Украину за «водную блокаду» Крыма: будут ли последствия

Представители российских оккупантов, нынче возглавляющих местную власть в аннексированном Крыму, планируют обратиться в суд из-за "водной блокады" полустрова. Ответчиком, естественно, собираются указать Украину. О таком заявлении непризнанного мировым обществом спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова сообщают в ТАСС.

РФ планирует судиться с Украиной за "водную блокаду" Крыма. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Как заявил представитель оккупационной власти, для начала исковые документы будут поданы в российские суды. После этого требовать от Украины компенсации планируют продолжить в международных инстанциях. Константинов уверен, что в некий "подходящий момент" Крыму обязательно компенсируют все лишние траты на водоснабжение.

При этом представитель Госсовета аннексированного полуострова заверяет, что иски насчет ограниченного водоснабжения — лишь начало "большой претензионной работы". Вслед за этим якобы планируется требовать от украинских властей возмещения также за транспортную, энергетическую и другие "блокады".

В качестве аргументов, предоставляемых в суде, Константинов собирается использовать фотографии Северо-Крымского канала, который нынче находится в катастрофическом состоянии. Также планируется установить личности людей, которые якобы были причастны к "водной блокаде" Крыма.

" В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы эта вода была перекрыта", — заявил во время выступления Владимир Константинов.

Впрочем, специалисты уверены, что подобные заявления со стороны российских оккупантов — не что иное, как манипуляция фактами и попытка запугать. Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и вовсе считает заявленный "иск" исключительно пропагандистским жестом оккупантов.

"Никаких практических последствий для Украины он не повлечет. И сами авторы этого шоу говорят лишь о его "моральном" характере", — подчеркивает Борис Бабин.

Эксперт напоминает, что ранее речь шла о неком "уголовном деле" о "водном геноциде". Но, судя по всему, с ним не очень заладилось.

"Ну, а проведение подобных процессов в "крымских судах" с их "легитимностью" добавляет в ситуацию элемент абсурдности", — резюмировал Бабин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известно о главном условии ухода российских властей из аннексированного Крыма.

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