Россия подаст в суд на Украину за «водную блокаду» Крыма: будут ли последствия

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Вечканова Елена
Представители
российских оккупантов, нынче возглавляющих местную власть в аннексированном
Крыму, планируют обратиться в суд из-за "водной блокады" полустрова. Ответчиком,
естественно, собираются указать Украину. О таком заявлении непризнанного
мировым обществом спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова сообщают в
ТАСС.
РФ планирует судиться с Украиной за "водную блокаду" Крыма. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Как заявил
представитель оккупационной власти, для начала исковые документы будут поданы в
российские суды. После этого требовать от Украины компенсации планируют
продолжить в международных инстанциях. Константинов уверен, что в некий "подходящий
момент" Крыму обязательно компенсируют все лишние траты на водоснабжение.
При этом представитель
Госсовета аннексированного полуострова заверяет, что иски насчет ограниченного
водоснабжения — лишь начало "большой претензионной работы". Вслед за этим якобы
планируется требовать от украинских властей возмещения также за транспортную, энергетическую
и другие "блокады".
В качестве аргументов,
предоставляемых в суде, Константинов собирается использовать фотографии
Северо-Крымского канала, который нынче находится в катастрофическом состоянии. Также
планируется установить личности людей, которые якобы были причастны к "водной
блокаде" Крыма.
Впрочем, специалисты
уверены, что подобные заявления со стороны российских оккупантов — не что иное,
как манипуляция фактами и попытка запугать. Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и вовсе считает заявленный "иск" исключительно пропагандистским жестом оккупантов.
Эксперт
напоминает, что ранее речь шла о неком "уголовном деле" о
"водном геноциде". Но, судя по всему, с ним не очень заладилось.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известно о главном условии ухода российских властей из аннексированного Крыма.
Также на портале можно узнать, дождутся ли жители АРК поставок пресной воды в 2021 году и насколько высока вероятность настоящей гуманитарной катастрофы на полуострове.
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