Россия перекрыла Керченский пролив и стягивает в Крым технику: что происходит в Черном море

Россия накаляет ситуацию на Черном море и Азове. Сгоняет туда и в Крым мощную военную технику. Перекрыла до осени проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск. "Комментарии" вместе с экспертами выясняли, что происходит, почему и как этому противодействовать.

Керченский пролив. Фото из открытых источников

"Переброска россиянами десантных катеров с Каспия во многом демонстрационна"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает: "Я бы разделял морскую и наземную компоненту. Если говорим о морских вопросах – россияне, как и ранее, демонстрируют, что доминируют в Черном море. Это очень опасно для Украины. Оккупированный Крымский полуостров нависает над черноморским и азовским берегом Украины. Переброска россиянами десантных катеров с Каспия во многом демонстрационна. Как и больших десантных кораблей из других флотов. Ранее были уже подобные переброски с Северного флота. Но кроме демонстрационного давления, это ударит по нашей торговле. Ведь россияне намерены перекрыть проплыв суден через Керченский пролив до октября. Это затронет около 10 млн грузов. Но основная военная демонстрация РФ сейчас проходит в Черном море и касается черноморских портов, через которые идет 110-120 млн. тонн грузовых направлений через пролив Босфор и Дарданеллы на экспорт. И вот россияне пугают, что, в случае чего, они могут и это перекрыть".

По мнению эксперта, в данный момент мы мало что можем противопоставить таким действиям. Но ситуация сейчас точно лучше, чем в 2018 году, когда россияне напали на наши катера, совершавшие переход в районе Керченского пролива.

"То, что можно делать, учитывая наши ресурсы, а также роль и место Украины в системе европейской безопасности, – мы делаем. И получаем соответствующую помощь от партнеров. Еще года три будет угрожающий для нас период, учитывая нашу слабость на море. Но, подчеркиваю, в данный момент ситуация налаживается", — отмечает Николай Белесков.

Он напоминает, что в 2019 году в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие 15 лет. Документ называется "Стратегия ВМС-2035". Она предусматривает три основные задачи: защиту от агрессии на море и с морского направления, защиту национальных экономических интересов Украины (включая свободу судоходства), участие в международных операциях по морской безопасности. Стратегия, в частности, предполагает создание в ближайшие три-четыре года флота небольших скоростных и хорошо вооруженных кораблей. Основой такой модели должны стать британские, турецкие и американские катера и корветы. ВМСУ уже получили патрульные американские катера класса Island. В планах – получение 16 патрульных катеров Mark VI, оснащенных ракетными комплексами малой дальности.

Согласно подписанному Украиной и Великобританией в прошлом году в Лондоне Меморандуму об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, Киев получит кредит более 1,6 млрд долларов на 10 лет — для оснащения украинского флота современными ракетными катерами и на строительство новых военно-морских баз. Среди прочего, соглашение предполагает поставку для ВМСУ 8 британских быстроходных ударных катеров Barzan.

С Турцией мы также подписали Меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Речь, в частности, о совместном строительстве турецких корветов для украинских ВМС, беспилотников Bayraktar и турбинных двигателей.

Кроме Западной военно-морской базе (Одесса) и Южной военно-морской базе (Николаев), а также портов Мариуполя (Донецкая область) и Бердянска (Запорожская область), где размещены наши корабли, создается Азовская военно-морская база "Восток" в Бердянске.

Наши ВМС получили крылатые ракеты "Нептун".

"Есть соглашения со странами НАТО касательно усиления их присутствия в Черном море. Да, США пока решили не заводить свои два эсминца, чтобы не обострять напряженность. Но стало известно о готовности Британии направить в мае в Черное море два корабля", — отмечает Николай Белесков.

Как пишет Sunday Times, речь об эсминце типа 45, вооруженном зенитными ракетами, а также о противолодочном фрегате типа 23. Эти корабли якобы выйдут из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

"В общем, мы и союзники делаем на данный момент всё возможное. Есть вероятность, что нынешняя эскалация ускорит процессы создания в Украине инструментов противодействия России. В том числе на море. В том числе – получение нами управляемого ракетного вооружения", — резюмирует Николай Белесков.

"Ответ на присутствие НАТО в Черном море"

Военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что наращивание войсковой группировки в Крыму для россиян – ответ на присутствие НАТО в Черном море. А также способ усилить давление с Юга на Украину.

"Россияне, исходя из каких-то своих оперативно-тактических выкладок, начали создание двух дополнительных бригад: воздушно-десантной — в оккупированном Крыму и сухопутной — в Ростове области. Но чтобы создать такие бригады нужно несколько лет. Но они спешат. А потому началась переброска войск из Центрального и Восточного военного округов. То есть, РФ сознательно уменьшает свое присутствие на восточном, китайском направлении, усиливая его на западном, европейском", — поясняет эксперт.

По мнению Юрия Кочевенко, пока сложно сказать, это просто демонстрация силы или реальная угроза.

"Но подобные действия вынуждают Украину наращивать свою группировку войск на южном направлении, снимая с северного или восточного. И это, конечно, создает для нас дополнительное напряжение", — отмечает Юрий Кочевенко.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины.

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