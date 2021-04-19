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Главная Новости Политика внешняя политика У Путина признали военную оккупацию Крыма в 2014 году
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У Путина признали военную оккупацию Крыма в 2014 году

Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что референдум в Крыму проходил под дулами автоматов

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму в марте 2014 года проходил под дулами автоматов российских военных. Об этом он сообщил в фильме российского пропагандистского телеканала "Звезда".

У Путина признали военную оккупацию Крыма в 2014 году

Войска РФ в Крыму

По его словам, российские военные в 2014 году якобы помогали "обеспечить свободный выбор жителей Крыма, чтобы защитить их от насилия со стороны радикалов". Он отметил, что главной задачей было "не допустить того, чтобы пролилась кровь".

Также министр обороны России сказал, что военные страны-агрессора якобы не оскорбляли государственный флаг Украины. Он отметил, что в 2014 года в РФ появились силы спецопераций, которые давали возможность выполнять подобные задачи. 

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились российские военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней вопреки всем нормам международного права президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к территории РФ.

После оккупации Крыма в апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины с участием незаконных вооруженных формирований и регулярных войск РФ. За время конфликта, который продолжается до сих пор, погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, для чего Путин угрожает Украине войной. 

Читайте также, на что готов Зеленский для завершения войны на Донбассе. 


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