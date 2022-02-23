Украинским военным в зоне ООС приходят смс-сообщения с запугиваниями (ФОТО)

Военнослужащим Украины, которые находятся в зоне ООС, на мобильные телефоны приходят сообщения с запугиваниями. Об этом пишет издание ТСН.

Бойцам в зоне ООС приходят сообщения с запугиваниями

Как передает СМИ, украинским бойцам на востоке страны приходят смс-сообщения с запугиваниями. Отмечается, что рассылка осуществляется с номера украинского мобильного оператора.

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", — передает издание текст сообщения.

Сообщается, что такие сообщения повеселили наших бойцов на передовой.

Как передает ТСН, смс-ки с запугиванием получили все бойцы 54 бригады.





Фото: ТСН.

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