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Украинским военным в зоне ООС приходят смс-сообщения с запугиваниями (ФОТО)

По информации СМИ, смс-ки с запугиванием получили все бойцы 54 бригады

сегодня, 12:12
Автор:

Денис Подставной
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Военнослужащим Украины, которые находятся в зоне ООС, на мобильные телефоны приходят сообщения с запугиваниями. Об этом пишет издание ТСН. 

Украинским военным в зоне ООС приходят смс-сообщения с запугиваниями (ФОТО)

Бойцам в зоне ООС приходят сообщения с запугиваниями

Как передает СМИ, украинским бойцам на востоке страны приходят смс-сообщения с запугиваниями. Отмечается, что рассылка осуществляется с номера украинского мобильного оператора.

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", — передает издание текст сообщения. 

Сообщается, что такие сообщения повеселили наших бойцов на передовой. 

Как передает ТСН, смс-ки с запугиванием получили все бойцы 54 бригады. 

Украинским военным в зоне ООС приходят смс-сообщения с запугиваниями (ФОТО) - фото 2

Фото: ТСН.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ против Украины: состояние стремительно сокращается. Капитал олигарха Геннадия Тимченко сократился почти на треть. 

Читайте также о том, что Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положениеРешение ВР будет касаться всего нескольких областей, а не всей территории Украины. Какие области будут рассматриваться. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Блинкен отказался от встречи с Лавровым, а Байден — от саммита с Путиным. Неужели США выходят из переговорного процесса? Белый дом готов рассмотреть возможность проведения встречи президентов при условии, если Россия пойдет на деэскалацию конфликта и отведет свои войска от Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

"Комментарии" также сообщали о том, что в МИД Украины выдали срочные рекомендации тем украинцам, которые сейчас в РФ. МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukrainskim-boycam-v-zone-oos-postupayut-sms-soobscheniya-ot-rf-s-zapugivaniyami-1984879.html
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