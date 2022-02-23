logo

BTC/USD

38875.63

ETH/USD

2715.28

LTC/USD

110.59

USD/UAH

29.60

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положение: какие области будут рассматриваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положение: какие области будут рассматриваться

Решение ВР будет касаться всего нескольких областей, а не всей территории Украины

сегодня, 11:44 comments1113
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада сегодня, 23 февраля, может принять решение о введении чрезвычайного положения в некоторых областях Украины. Такое заявление сделал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По словам нардепа, голосование может пройти сегодня в 12:30.

Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положение: какие области будут рассматриваться

Военные - фото из открытых источников

Народный депутат подчеркнул, что введение чрезвычайного положения будет касаться только определенных областей, а не всей территории Украины.

Скорее всего, введение чрезвычайного положения будет рассматриваться на граничащих с Россией территориях, а также в ЛНР и ДНР.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская в своем Telegram-канале подтвердила информацию о рассмотрении введения чрезвычайного положения.

По информации Василевской, введение чрезвычайного положения может затронуть ряд областей, в частности Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской и Харьковской областей.

Нардеп от "Слуги народа" подчеркнула, что чрезвычайное положение вводится согласно закону максимально на 60 дней, однако возможность пролонгации по необходимости все же существует.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД Украины выдали срочные рекомендации тем украинцам, которые сейчас находятся в РФ. В МИД Украины призывают украинцев не рисковать и как можно быстрее покинуть Россию. Тем же, кто запланировал в ближайшее время поездку в Россию в министерстве, настоятельно советуют отказаться от такой идеи.

Также "Комментарии" писали, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованную в американской прессе информацию о якобы планах по эвакуации из Киева государственного председателя Владимира Зеленского.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/734
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!