Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положение: какие области будут рассматриваться

Верховная Рада сегодня, 23 февраля, может принять решение о введении чрезвычайного положения в некоторых областях Украины. Такое заявление сделал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По словам нардепа, голосование может пройти сегодня в 12:30.

Военные - фото из открытых источников

Народный депутат подчеркнул, что введение чрезвычайного положения будет касаться только определенных областей, а не всей территории Украины.

Скорее всего, введение чрезвычайного положения будет рассматриваться на граничащих с Россией территориях, а также в ЛНР и ДНР.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская в своем Telegram-канале подтвердила информацию о рассмотрении введения чрезвычайного положения.

По информации Василевской, введение чрезвычайного положения может затронуть ряд областей, в частности Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской и Харьковской областей.

Нардеп от "Слуги народа" подчеркнула, что чрезвычайное положение вводится согласно закону максимально на 60 дней, однако возможность пролонгации по необходимости все же существует.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД Украины выдали срочные рекомендации тем украинцам, которые сейчас находятся в РФ. В МИД Украины призывают украинцев не рисковать и как можно быстрее покинуть Россию. Тем же, кто запланировал в ближайшее время поездку в Россию в министерстве, настоятельно советуют отказаться от такой идеи.

Также "Комментарии" писали, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованную в американской прессе информацию о якобы планах по эвакуации из Киева государственного председателя Владимира Зеленского.

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