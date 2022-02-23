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В МИД Украины выдали срочные рекомендации тем украинцам, которые сейчас в РФ

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию

сегодня, 11:31
Автор:

Кравцев Сергей
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В МИД Украины призывают украинцев не рисковать и как можно быстрее покинуть Россию. Тем же, кто запланировал в ближайшее время поездку в Россию в министерстве настойчиво советуют отказаться от такой идеи. Как передает издание "Комментарии", об этом идет речь в заявлении МИД Украины. 

В МИД Украины выдали срочные рекомендации тем украинцам, которые сейчас в РФ

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД отмечают, что в связи усилением российской агрессии против Украины украинцам лучше побыстрее вернуться обратно на Родину, потому как в случае необходимости Украина не сможет гарантировать оказание всех услуг по оказанию консульской помощи на территории РФ.

Министерство обращает внимание, что те граждане Украины, которые отнесутся с пренебрежением к рекомендациям и все же останутся на территории страны-агрессора, могут стукнутся с новыми проблемами, помочь с решением которых Украина не сможет.  

По информации МИД, граждане Украины при возникновении необходимости могут обращаться в Посольство Украины в РФ и генконсульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Читайте также на портале "Комментарии" — известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что Донбасс, даже, если взять всю территорию Донецкой и Луганской областей, не нужен Путину. Его не интересует этот регион, который нуждается в очень большом финансировании. Цель Путина – исключительно вся Украина. Гордон предположил, что после того, как российская армия войдет в "ДНР" и "ЛНР", она попытается вплотную подойти к линии разграничения, где стоит украинская армия. После того, как "хотелки" Путина будут отброшены начнутся жестокие бои. Также журналист допускает, что войска Путина попытаются взять Мариуполь, Славянск и Краматорск.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-u-zvyazku-iz-ostannimi-rishennyami-rosijskoyi-federaciyi-shcho-grubo-porushuyut-suverenitet-i-teritorialnu-cilisnist-ukrayini
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