Украинская власть выступила против получения Украиной статуса основного союзника США: к чему приведет решение

Намеченное на среду, 8 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, в рамках которого намерены принять обращении украинского парламента к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA), превращается в настоящий триллер. Несмотря на то, что ряд представителей "Слуги народа" подписались под соответствующим обращением, инициированным нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, многие сейчас включили "обратный ход". Критика этого предложения звучит не только из уст член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, нардепа от СН Ирины Верещук, но и со стороны посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Украинская власть выступила против получения Украиной статуса основного союзника США - фото из открытых источников

Что происходит, почему, и к чему всё это может привести? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Имеем беспрецедентный для Украины дипломатический конфуз, который нанес непоправимый ущерб репутации нашего государства

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает:

"То, что украинская власть, неожиданно для подавляющего большинства обозревателей, вдруг выступила против предоставления Украине статуса главного партнера США вне НАТО (Major Non-NATO Ally, MNNA), ничего, кроме раздражения и чувства стыда вызвать не может".

Во-первых, подчеркивает эксперт, это еще одно свидетельство абсолютной бесхребетности и непрофессионализма профильных руководителей Кабинета Министров, монобольшинства и топовых дипломатов, работающих на американском направлении.

"Ни один чиновник или дипломат не выступил с публичной позицией против изменение официальной позиции Украины по этому архиважному вопросу. А обоснования, которые приводят различные спикеры "Слуги народа" не имеют ничего общего с реальностью, являются откровенной манипуляцией и по своей сути – фейком, – считает Вадим Трюхан. – Чего стоит только одно утверждение о том, что статус MNNA не может предоставляться европейским странам и противоречит евроатлантическому курсу Украины".

И это в то время, акцентирует эксперт, когда кандидатами de facto на получение этого статуса являются, кроме Украины, Грузия и Молдавия, согласно Акту США "О поддержке свободы Украины".

Во-вторых, продолжает Вадим Трюхан, это признак непоследовательности и незрелости украинской политической элиты.

"Ведь менять позицию на диаметрально противоположную в такой чувствительной сфере, какой является внешняя политика — абсолютно не допустимо в современном демократическом мире. Более того, – подчеркивает эксперт, – такой шаг отныне будет означать, что Украина может вести себя на международной арене, как флюгер, который меняет направление своего движения в зависимости от изменения направления политического ветра, который дует в паруса того или иного официального или теневого руководителя государства".

В-третьих, всё происходящее – это опосредованное следствие слабости переговорных позиций Украины в отношениях с США, считает Вадим Трюхан.

"Президент Зеленский, несмотря на довольно оптимистичный набор двусторонних документов, подписанных во время его визита в США, вернулся из-за океана без политических договоренностей стратегического характера. Ни по Крыму, ни по Донбассу, ни по будущему содержательному наполнению двусторонних отношений между Украиной и США, ни по другим, принципиально важным для нас вопросам. Всё, о чём ему удалось договориться, — это договариваться дальше по всему комплексу вопросов на уровне профильных министров и экспертов. Скорее всего, недовольство результатами визита лично самого президента Зеленского и спровоцировало историю с отказом Украины от дальнейших усилий по получению MNNA, – предполагает Вадим Трюхан. – В результате имеем беспрецедентный для Украины дипломатический конфуз, который нанес непоправимый ущерб репутации нашего государства. Отныне ни один партнер Украины уже не будет уверенным в способности нынешней украинской власти формировать и реализовывать последовательную и обоснованную внешнюю политику. И для того, чтобы вернуть доверие к официальному Киеву, понадобятся годы".

Даже если Верховная Рада утвердит соответствующее обращение, его итог, скорее всего, не будет ничем отличаться от итогов обращения, сделанного в 2017 году

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, "триллер", связанный с обращением украинского парламента к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA), представляет собой следствие внутриполитической борьбы в самой Украине.

"В марте 2017 года ВР официально уже обращалась в США с аналогичной просьбой, но тогда президент Дональд Трамп ее не утвердил, – напоминает эксперт. – Тем не менее, это прошение остается в силе и новый запрос не имеет смысла".

По словам Дениса Попович, даже если Верховная Рада утвердит соответствующее обращение, его итог, скорее всего, не будет ничем отличаться от итогов обращения, сделанного в 2017 году.

"А вот определенные проблемы во взаимоотношениях между Зеленским и Байденом этот ход создать вполне способен", – прогнозирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцы дали оценку визиту Зеленского в США.

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