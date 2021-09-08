А как же курс на членство в НАТО: Рада может принять обращение, которое поставит крест на присоединении Украины к Альянсу

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что народные избранники могут наломать много дров и принять ненужное решение, если сегодня проголосуют за обращение к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне НАТО. Как передает издание "Комментарии", своими мыслями Маркарова поделилась на своей странице в соцсети Facebook.

Флаг НАТО Фото из открытых источников

Посол обратилась к нардепам с уточнением о том, что Украина в главном Законе страны уже прописала, что единственный ее путь – это присоединение к НАТО. Это системное и важное решение, которое уже принял украинский парламент. При этом то обращение, которое собираются сегодня принять парламентарии, может приостановить сближение Украины и Североатлантического Альянса, уверена Оксана Маркарова.

Она пояснила, дело в том, что двусторонний статус основного союзника США вне НАТО получают те страны, которые не ставят себе за приоритет членство в НАТО. Они отказываются от этого решения в силу политических или графических причин. Макарова подчеркнула, что это точно не об Украине, которая уже определилась, что её главная цель – это членство в НАТО. Также посол добавила, что Украина получила статус партнёра с расширенными возможностями НАТО. Этот статус открывает большие возможности для плодотворного сотрудничества с Альянсом.

По мнению Оксаны Маркаровой, единственное, в чём нужна поддержка парламента это в реализации реформ и принятии законов, которые реально приблизят Украину к членству в НАТО. Говоря о сотрудничестве Маркарова отметила, что Вашингтон сегодня является основным союзником Украины и реально помогает как финансовыми средствами, так и оборонительным оружием.

Читайте также на "Комментариях" — каковы шансы на получение двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!