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Хватило пары дней, чтобы разобраться: украинцы дали оценку визиту Зеленского в США

Украинцы считают визит Владимира Зеленского в США весьма успешным

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей

В очередной раз социологическая группа "Рейтинг" показала, что украинцы горячо любят и поддерживают действующую власть и эта любовь, и поддержка не падает, даже больше – она растет. Именно поэтому большинство украинцев, именно 41% считают визит Владимир Зеленского больше успешным, а 7% и вовсе считают, что президент одержал фурор в США. Как передает издание "Комментарии" об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Валерий Клочок.

Хватило пары дней, чтобы разобраться: украинцы дали оценку визиту Зеленского в США

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины

Политолог отмечает, он лично не имеет оснований ставить под сомнение правдивость исследования "Рейтинга" из-за нехватки оснований для этого. Но поражает, что после фактически пустого визита в США, его за два дня смогли украинцы переварить и оценить. Визит был в первых числах сентября, а опрос проводился со 2 по 4 сентября. Впрочем, если визит пустой, то нечего и перекрашивать. Но оказывается, что половине опрошенных это нравится. Они положительно оценивают пустые официальные визиты президента и это даже придает ему в рейтинге.

"Поэтому, как говорят у нас в Украине: умела готовить, но не умела подавать. И это точно не про нынешнюю власть. Подают они хорошо. И неважно, что на вкус полное Г. Главное, чтобы выглядело хорошо. Правда?", – написал политолог. 

Также читайте на портале "Комментарии" — социологи группы "Рейтинг" пришли к выводу, что правящая партия "Слуга народа" продолжает удерживать лидерские позиции электоральных симпатий украинцев и даже немного прибавила в поддержке. В целом же пятерка политических сил, которые имеют высокие шансы попасть в Раду в случаи выборов не изменилась. Немного пошатнулись лишь позиции партии "Сила и честь", она теперь на грани проходит 5-процентный барьер, имея 4,9%.


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Источник: https://www.facebook.com/vklochok/posts/4075732052552772
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Обсуждения

Иван

сегодня, 07:43

всем понятно: ездил попросить денег. Дали, в виде очередного кредита, который ляжет на плечи простых тружеников Украины. А ему то что, отдавать будут рабы, хе-хе.

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