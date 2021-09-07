Заседание Рады: каковы шансы на получение двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

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Ольга Чародий
В среду, 8 сентября, украинский парламент соберется на внеочередное заседание. В частности, в повестке дня – проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Каковы шансы получения подобного статуса, в том числе с помощью подобного заседания Рады? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".
Рада (фото из открытых источников)
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ),
политический консультант Сергей Быков отмечает, что автор обращения – нардеп из
"Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который умело собрал нужные
подписи для проведения внеочередного заседания.
Украина же, подчеркивает он, доказала после Революции
Достоинства, что способна внедрять реформы и демонстрировать результат.
Заместитель директора Украинского института политики,
политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает: "Это было бы смешно, когда бы ни
было так грустно. Сперва Зеленский и "слуги" носились с идеей получения ПДЧ на
июньском саммите НАТО. Но когда с этим ничего не получилось, им пришла в голову
идея, что можно просить статус основного союзника США вне НАТО".
По словам эксперта, парадокс ситуации в том, что Афганистан,
где после вывода войск западной коалиции власть стремительно перешла к талибам,
имел этот статус с 2012 года.
Он считает, что депутаты завтра предложение касательно
предоставления Украине статуса MNNA, скорее всего, поддержат. Вот только
никакого статуса Украина не получит.
"Будут опять ходить стучать в закрытую дверь. Нам уже не хотят давать какие-то обещания, потому что в Украине цепляются за каждое слово. Думаю, далее будет, как в анекдоте: нам говорят "приходите завтра", а мы постоянно приходим сегодня. Все эти обращения – чисто для проформы, такие себя "письма на деревню к дедушке", на которые никаких ответов не будет", – прогнозирует Кирилл Молчанов.
Напомним, война на востоке Украины и аннексия Крыма есть препятствиями на пути к присоединению Украины к НАТО. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "1+1" высказала Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Дипломат добавила, что обязательно придет время, когда "окно возможностей" для членства Украины откроется.
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