Заседание Рады: каковы шансы на получение двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

В среду, 8 сентября, украинский парламент соберется на внеочередное заседание. В частности, в повестке дня – проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Каковы шансы получения подобного статуса, в том числе с помощью подобного заседания Рады? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".

Рада (фото из открытых источников)

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что автор обращения – нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который умело собрал нужные подписи для проведения внеочередного заседания.

"По данному вопросу вопросов в украинском парламенте — нет, и конечно за него завтра проголосуют. Но на вопрос "изменится для Украины что-то после этого?" ответ — нет. Например, помогло ли Афганистану то, что они были союзниками США вне НАТО? Нет, им это абсолютно никак не помогло. Потому что Афганистан тотально коррумпированная страна, значительно коррумпированней, чем Украина", – отмечает Сергей Быков.

Украина же, подчеркивает он, доказала после Революции Достоинства, что способна внедрять реформы и демонстрировать результат.

"Если бы наша власть действовала как руководство Афганистана, то у нас был бы оккупирован не только Крым, а намного больше территорий, – считает Сергей Быков. – Но даже если Конгресс проголосует за наш статус союзника США вне НАТО, то всё равно, защищать Украину и ее территориальную целостность будут сами украинцы. Никто кроме украинцев, за Украину воевать не будет".

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает: "Это было бы смешно, когда бы ни было так грустно. Сперва Зеленский и "слуги" носились с идеей получения ПДЧ на июньском саммите НАТО. Но когда с этим ничего не получилось, им пришла в голову идея, что можно просить статус основного союзника США вне НАТО".



По словам эксперта, парадокс ситуации в том, что Афганистан, где после вывода войск западной коалиции власть стремительно перешла к талибам, имел этот статус с 2012 года.

"Как мы видели по событиям в августе, данный статус ничем не помог поддерживаемому западном афганскому правительству. Вся военная помощь – американская и не только – тоже. И США уходили оттуда с позором", – отмечает Кирилл Молчанов.

Он считает, что депутаты завтра предложение касательно предоставления Украине статуса MNNA, скорее всего, поддержат. Вот только никакого статуса Украина не получит.

"Будут опять ходить стучать в закрытую дверь. Нам уже не хотят давать какие-то обещания, потому что в Украине цепляются за каждое слово. Думаю, далее будет, как в анекдоте: нам говорят "приходите завтра", а мы постоянно приходим сегодня. Все эти обращения – чисто для проформы, такие себя "письма на деревню к дедушке", на которые никаких ответов не будет", – прогнозирует Кирилл Молчанов.

Напомним, война на востоке Украины и аннексия Крыма есть препятствиями на пути к присоединению Украины к НАТО. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "1+1" высказала Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Дипломат добавила, что обязательно придет время, когда "окно возможностей" для членства Украины откроется.

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