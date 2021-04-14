Украине не следует расслабляться: эксперт рассказал, зачем Путину встреча с Байденом

На днях состоялась уже вторая телефонная беседа между лидером Штатов Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты обсудили некоторые вопросы, связанные с вооружением и общей безопасностью стран, а также вспомнили об Украине. По мнению бывшего замглавы Администрации президента Константина Елисеева, последующая договоренность о встрече Байдена и Путина не должна расслаблять Украину.

Украине не следует расслабляться перед встречей Байдена и Путина. Фото: Коммерсантъ

В подтверждение своей правоты эксперт приводит пять важных аргументов.

Во-первых, считает Елисеев, Владимир Путин самостоятельно "напросился" на предстоящую оффлайн-встречу с главой Штатов. По мнению дипломата, в РФ считают, что ее важность наконец-то признали в американском правительстве. При этом Кремль постоянно демонстрирует свою зависимость от Запада, ведь Путин согласился на переговоры даже после нелестного эпитета "убийца", которым его одарил Байден.

Во-вторых, Байден изначально не собирался извиняться за свои слова. Константин Елисеев говорит, что в Кремле это прекрасно понимают. При этом пытаются спекулировать на теме санкций. Якобы добавление новых может привести к нивелированию любых договоренностей.

"Судя по информационной волне, которую подняли российские информационные войска, последнее слово насчет дальнейшего ответа России со стороны Запада оставил за собой именно Байден", — отмечает дипломат.

В-третьих, утверждает Елисеев, второй телефонной беседой как американский, так и российский президент выиграли себе дополнительное время. По мнению эксперта, Россия использует его как "глоток свободы" между санкциями. При этом высока вероятность, что возле украинских границ появится еще больше российских военнослужащих. Америка же в это время займется единением западных партнеров, что после поможет нейтрализовать любые последствия агрессии РФ.





Четвертой причиной для "не-расслабления" Украины Константин Елисеев называет ожидание. Дипломат уверяет, что перед офлайн-встречей президентов США и России мир действительно "затаит дыхание", строя предположение, чем она закончится. При этом Елисеев указывает на вероятную активизацию поисков потенциальных решений военного конфликта в Украине.

"Иначе бы во время разговора с Байденом Путин бы не "выкладывал базирующиеся на минском "Комплексе мероприятий" подходы к политическому урегулированию", — пишет эксперт.

Пятым и самым важным моментом Елисеев отмечает то, что за оставшееся время до встречи РФ попробует увеличить наполнение "переговорного фонда". То есть, будет находить все больше новых причин для "дипломатических торгов" по Украине. По словам дипломата, Киеву очень важно продемонстрировать себя как "стратегический актив Запада не для продажи".

В целом Константин Елисеев говорит, что несмотря на контакт РФ с Америкой, для Украины пока ничего значительно не поменялось. Особенно в плане планов Путина насчет завоевания новых территорий. Дипломат надеется, что украинским властям хватит сил демонстрировать и дальше свои проевропейские, далекоидущие планы.

"В Хельсинки или в Вене, или где-угодно на карте Европы или мира Байден должен выйти на поле против Путина "в желто-голубом галстук". Время еще есть", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, какие предположения о будущей встрече американского и российского президентов строят другие отечественные эксперты.

Также на портале вы можете узнать про вероятные сроки, когда состоится офлайн-общение Байдена и Путина.

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