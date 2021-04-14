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В Белом доме рассказали, когда Байден встретится с Путиным

Спикер Белого дома Джен Псаки назвала возможную дату встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Белом доме назвали возможную дату встречи между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Подготовка встречи находится на раннем этапе. Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге. 

В Белом доме рассказали, когда Байден встретится с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин

По ее словам, говорить о точном месте встречи между президентами пока рано, так как саммит находится на ранней стадии подготовки. Она отметила, что когда появится больше деталей, в администрации Байдена обязательно сообщат их прессе. 

Псаки заявила, что встреча между Путиным и Байденом состоится в ближайшие месяцы, а если быть точнее, то возможно и летом 2021 года.

Справка: 13 апреля Джо Байден провел второй телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента инаугурации на пост президента США.  Лидеры стран обсудили военное обострение на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму. Байден заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны, а также осудил наращивание военной мощи России на границах с Украиной.

Также президент США предложил хозяину Кремля встретится на территории третьей страны для того, чтобы обсудить все проблемы, которые накопились между Россией и США. 

Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук оценил возможность масштабной войны с Россией.

Читайте также о заседании минской ТКГ 14 апреля. 


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