В Белом доме объяснили слова Байдена о том, что Путин – убийца

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывание президента Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин является убийцей и рассказал, почему они продолжают контакты с Кремлем. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Washington Post".

Джо Байден и Владимир Путин

Журналист задал Блинкену вопрос о том, как Байден может называть Путина убийцей и одновременно работать и контактировать с ним. Тот ответил, что в Белом доме придерживаются прагматических принципов. По его словам, Байден может делать жесткие заявления в адрес Кремля и его лидера, однако он готов к сотрудничеству.

Госсекретарь ответил, что Байден четко видит необходимость привлечения России к ответственности за любые враждебные действия, которые она совершает в мире, однако одновременно он готов сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Справка: Джо Байден одержал победу на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.

Во время своего первого телефонного разговора с Владимиром Путиным Байден обсудил вопрос продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и российскую агрессию на Донбассе. Байден заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что не дает вернуть переговоры по Донбассу в конструктивное русло.

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